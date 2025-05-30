Поп-икона зумеров Кадышева обошла Shaman и Бузову по популярности

За последние два месяца интернет-активность вокруг имени певицы Надежды Кадышевой увеличилась вчетверо. Такой всплеск внимания к 65-летней певице зафиксирован как в СМИ, так и в блогерском контенте, о чём свидетельствуют аналитические данные, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Согласно исследованию, Кадышева по частоте упоминаний значительно опередила многих медийных персон. В частности, её имя встречалось в 4,4 раза чаще, чем рэпера Басты, и в 2,5 раза чаще, чем певца Shaman (Ярослава Дронова). В этот список также вошли Ольга Бузова, Егор Крид, INSTASAMKA, Клава Кока и Надежда Бабкина, уступившие народной артистке по показателям популярности.