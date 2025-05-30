Поп-икона зумеров Кадышева обошла Shaman и Бузову по популярности
«Лента.ру»: Кадышева обошла по популярности Shaman, Бузову, Басту и Егора Крида
Надежда Кадышева. Обложка © РИА Новости / Станислав Жданов
За последние два месяца интернет-активность вокруг имени певицы Надежды Кадышевой увеличилась вчетверо. Такой всплеск внимания к 65-летней певице зафиксирован как в СМИ, так и в блогерском контенте, о чём свидетельствуют аналитические данные, предоставленные редакции «Ленты.ру».
Согласно исследованию, Кадышева по частоте упоминаний значительно опередила многих медийных персон. В частности, её имя встречалось в 4,4 раза чаще, чем рэпера Басты, и в 2,5 раза чаще, чем певца Shaman (Ярослава Дронова). В этот список также вошли Ольга Бузова, Егор Крид, INSTASAMKA, Клава Кока и Надежда Бабкина, уступившие народной артистке по показателям популярности.
Аналитики отметили устойчивую положительную динамику: в мае 2025 года количество постов и комментариев о Кадышевой во «ВКонтакте» выросло на 32% по сравнению с мартом и на 50% в сравнении с февральскими показателями. Эти данные подтверждают возрастающий интерес аудитории к творчеству исполнительницы.
Ранее Life.ru сообщал, что Надежда Кадышева переходит к стадионным танцполам из-за фанатов-зумеров, которые сметают билеты за считанные секунды. Артистка увеличила доход в три раза за год, благодаря волне хайпа.