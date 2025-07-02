Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 13:39

Ничего нового: Лоза заявил, что новая волна популярности Кадышевой не имеет отношения к творчеству

Лоза объяснил популярность Кадышевой среди молодёжи работой пиарщиков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lozayury, kadyshevanadezhda

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lozayury, kadyshevanadezhda

Певец Юрий Лоза заявил, что внезапная популярность Надежды Кадышевой среди молодёжи объясняется грамотной работой её пиарщиков. Артист написал об этом в личном телеграм-канале.

«Позвонили журналисты и попросили объяснить феномен популярности у молодёжи Надежды Кадышевой. Я им ответил, что с этим вопросом надо идти к социологам, потому что к творчеству это отношения не имеет. Она что пела, то и поёт, причём, ничего нового не предлагала. Но так как молодёжь легко поддаётся внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков»,заявил музыкант, подчеркнув, что ещё недавно репертуар Кадышевой никому не был интересен, а теперь оказался в тренде.

Лоза провёл параллель с феноменом Эдуарда Хиля, чья композиция без слов стала вирусной, но быстро забылась. Он объясняет это тем, что молодёжь привыкла быстро жить и быстро забывать то, что вчера считала модным. По его мнению, такие всплески интереса носят искусственный и кратковременный характер.

Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров
Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров

Напомним, сейчас в карьере Надежды Кадышевой наблюдается очередной подъём — новая волна популярности привела к резкому росту её доходов. По сведениям Life.ru, за последние шесть месяцев ценник на выступления певицы на корпоративы вырос вдвое — с 10 до 20 миллионов рублей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Юрий Лоза
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar