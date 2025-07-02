Ничего нового: Лоза заявил, что новая волна популярности Кадышевой не имеет отношения к творчеству
Лоза объяснил популярность Кадышевой среди молодёжи работой пиарщиков
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lozayury, kadyshevanadezhda
Певец Юрий Лоза заявил, что внезапная популярность Надежды Кадышевой среди молодёжи объясняется грамотной работой её пиарщиков. Артист написал об этом в личном телеграм-канале.
«Позвонили журналисты и попросили объяснить феномен популярности у молодёжи Надежды Кадышевой. Я им ответил, что с этим вопросом надо идти к социологам, потому что к творчеству это отношения не имеет. Она что пела, то и поёт, причём, ничего нового не предлагала. Но так как молодёжь легко поддаётся внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков», — заявил музыкант, подчеркнув, что ещё недавно репертуар Кадышевой никому не был интересен, а теперь оказался в тренде.
Лоза провёл параллель с феноменом Эдуарда Хиля, чья композиция без слов стала вирусной, но быстро забылась. Он объясняет это тем, что молодёжь привыкла быстро жить и быстро забывать то, что вчера считала модным. По его мнению, такие всплески интереса носят искусственный и кратковременный характер.
Напомним, сейчас в карьере Надежды Кадышевой наблюдается очередной подъём — новая волна популярности привела к резкому росту её доходов. По сведениям Life.ru, за последние шесть месяцев ценник на выступления певицы на корпоративы вырос вдвое — с 10 до 20 миллионов рублей.