Ничего нового: Лоза заявил, что новая волна популярности Кадышевой не имеет отношения к творчеству

«Позвонили журналисты и попросили объяснить феномен популярности у молодёжи Надежды Кадышевой. Я им ответил, что с этим вопросом надо идти к социологам, потому что к творчеству это отношения не имеет. Она что пела, то и поёт, причём, ничего нового не предлагала. Но так как молодёжь легко поддаётся внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков», — заявил музыкант, подчеркнув, что ещё недавно репертуар Кадышевой никому не был интересен, а теперь оказался в тренде.