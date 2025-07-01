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1 июля, 13:56

Life.ru узнал, чем владеет взвинтившая гонорар до небес Кадышева

Активы поднявшей гонорар до 20 млн Кадышевой оценивают почти в 150 млн рублей

Обложка © VK / Надежда Кадышева

Обложка © VK / Надежда Кадышева

Певица Надежда Кадышева переживает новый виток популярности, что привело к резкому росту её гонораров. По данным Life.ru, за последние полгода стоимость выступления артистки на корпоративных мероприятиях увеличилась с 10 до 20 миллионов рублей.

Текущий гонорар Кадышевой за выступление достиг 20 миллионов рублей, что сопоставимо с пиковыми ставками Аллы Пугачёвой в период её наибольшей популярности. Основные активы Национального театра народной песни «Золотое кольцо», художественным руководителем которого является Кадышева, оцениваются в 143,5 миллиона рублей. Среди имущества театра значится несколько премиальных автомобилей.

В распоряжении организации находится роскошный кроссовер Bentley Bentayga стоимостью до 50 миллионов рублей и гибридный внедорожник Lixiang L9 ценой около 7,5 миллиона рублей. По имеющимся данным, театру также может принадлежать здание на Тимирязевской улице в Москве, где базируется «Золотое кольцо».

Семья Кадышевой-Костюк владеет несколькими объектами недвижимости в Москве. Среди них — двухкомнатная квартира в панельном доме в районе Царицыно, подаренная государством в середине 1990-х годов, и просторная четырёхкомнатная квартира в престижном Тверском районе. Сын артистки Григорий Костюк проживает в четырёхкомнатных апартаментах в элитном ЖК «Евродом». Также имеется информация о возможном наличии у семьи недвижимости в клубном доме «Ласточкино гнездо».

В коллекции семьи — уникальный ретрокабриолет Bentley S2 1962 года выпуска стоимостью около 50 миллионов рублей. Сын артистки также владеет спортивным автомобилем Ferrari GTC4Lusso и представительским седаном Maybach 62 за 15 миллионов рублей.

Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров
Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров

Сейчас народная артистка России Надежда Кадышева на пике славы. Молодёжь ломится на её концерты и готова переплачивать за билет любые деньги. Как живёт Кадышева и её семья — в материале Life.ru.

Алиса Хуссаин
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