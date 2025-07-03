Бабкина вступилась за Кадышеву, которую хейтят за успех у зумеров

Народная артистка России Надежда Бабкина вступилась за свою коллегу Надежду Кадышеву, которую хейтят за устаревший репертуар. Бабкина назвала песни ансамбля «Золотое кольцо» красивой музыкой, которая не стареет, и порадовалась за второе творческое рождение исполнительницы песни «Течёт ручей» и «Плывёт веночек».

«Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива «Золотое кольцо» — это не просто песни, это фактически баллады. Молодёжь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту. И вместо того чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью», — отметила Бабкина в беседе с ОСН.

По её словам, композиции «Золотого кольца» не завоевали бы любовь зумеров, если были бы похожи на «песни-однодневки», которых сейчас на эстраде очень много. Популярность Кадышевой лишний раз подтверждает, что к народному творчеству люди будут тянуться даже сквозь годы подчеркнула Бабкина.