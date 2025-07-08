Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 11:45

«Найти своего человека — огромное счастье»: Shaman в День семьи показал романтичные фото с Мизулиной

Shaman обнародовал снимки с романтической фотосессии с Мизулиной

Shaman и Екатерина Мизулина в романтической фотосессии. Обложка © Telegram/ SHAMAN

Shaman и Екатерина Мизулина в романтической фотосессии. Обложка © Telegram/ SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в День семьи, любви и верности выложил романтическую фотосессию с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он поздравил подписчиков с праздником, пожелав им найти своего человека. Мизулина выбрала для своего образа чёрное облегающее платье, а певец позировал в классическом тёмно-синем костюме.

«Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! Найти своего человека — это огромное счастье! Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе», — написал Shaman.

«Отбушуют гормоны»: Сваха раскрыла, почему Shaman не торопится жениться на Мизулиной
«Отбушуют гормоны»: Сваха раскрыла, почему Shaman не торопится жениться на Мизулиной

Несмотря на то, что пара на многих мероприятиях появляется вместе, говорить о свадьбе певец пока не решается. За спиной Дронова два развода, из-за которых ставить в паспорте новый штамп он не торопится. При этом артист считает, что Мизулина настоящая «находка». Она вкусно готовит и заботится о нём, встречает после тяжёлого рабочего дня в платье с готовым ужином, чего очень сильно не хватало Дронову.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar