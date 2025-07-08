«Найти своего человека — огромное счастье»: Shaman в День семьи показал романтичные фото с Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в День семьи, любви и верности выложил романтическую фотосессию с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он поздравил подписчиков с праздником, пожелав им найти своего человека. Мизулина выбрала для своего образа чёрное облегающее платье, а певец позировал в классическом тёмно-синем костюме.

«Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! Найти своего человека — это огромное счастье! Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе», — написал Shaman.

Несмотря на то, что пара на многих мероприятиях появляется вместе, говорить о свадьбе певец пока не решается. За спиной Дронова два развода, из-за которых ставить в паспорте новый штамп он не торопится. При этом артист считает, что Мизулина настоящая «находка». Она вкусно готовит и заботится о нём, встречает после тяжёлого рабочего дня в платье с готовым ужином, чего очень сильно не хватало Дронову.