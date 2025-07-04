«Отбушуют гормоны»: Сваха раскрыла, почему Shaman не торопится жениться на Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина являются довольно неоднозначной парой, вызывающей у публики противоречивые эмоции, уверена сваха Анна Осипова. По её словам, партнёры настолько разные, что складывается ощущение, будто этот союз «не настоящий».

Оценивая вероятность их свадьбы, эксперт напомнила, что Shaman, несмотря на молодой возраст, уже дважды был в официальных отношениях и имеет взрослую дочь, поэтому не торопится делать предложение Мизулиной. Музыкант прекрасно понимает, что брак — это серьёзный шаг и большая ответственность.

Принятие решения о свадьбе осложняется тем, что и Ярослав, и Екатерина — публичные личности. Их каждый шаг рассматривается под микроскопом. При этом возлюбленная звезды, в отличие от него самого, не имеет опыта семейной жизни. Ей хочется романтичного предложения, белого платья и ощущения «один раз и навсегда», полагает собеседница портала «Страсти».