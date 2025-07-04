«Отбушуют гормоны»: Сваха раскрыла, почему Shaman не торопится жениться на Мизулиной
Сваха Осипова: Shaman не спешит жениться на Мизулиной, так как это большой шаг
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина являются довольно неоднозначной парой, вызывающей у публики противоречивые эмоции, уверена сваха Анна Осипова. По её словам, партнёры настолько разные, что складывается ощущение, будто этот союз «не настоящий».
Оценивая вероятность их свадьбы, эксперт напомнила, что Shaman, несмотря на молодой возраст, уже дважды был в официальных отношениях и имеет взрослую дочь, поэтому не торопится делать предложение Мизулиной. Музыкант прекрасно понимает, что брак — это серьёзный шаг и большая ответственность.
Принятие решения о свадьбе осложняется тем, что и Ярослав, и Екатерина — публичные личности. Их каждый шаг рассматривается под микроскопом. При этом возлюбленная звезды, в отличие от него самого, не имеет опыта семейной жизни. Ей хочется романтичного предложения, белого платья и ощущения «один раз и навсегда», полагает собеседница портала «Страсти».
«Всему нужно время. Отбушуют гормоны, развеется розовая пелена и к поздней осени придёт понимание, суждено ли этому союзу из романтичного превратиться в официальный или нет. Подождём!» — призвала сваха.
Напомним, Shaman уклонился от ответа на вопрос о свадьбе с Мизулиной. Вероятно, певец не хочет торопиться с предложением возлюбленной из-за двух разводов. А ранее Мизулина высказалась о проблемах в отношениях с Shaman.