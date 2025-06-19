Никакой приватности: Мизулина высказалась о проблемах в отношениях с Shaman

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в программе «Берегите детей» рассказала о трудностях в отношениях с Ярославом Дроновым. Главной проблемой, по её словам, является отсутствие личного пространства и чрезмерная публичность, которая тяготит её.

С тех пор, как Мизулина и Shaman перестали скрывать свои отношения, Екатерине и Ярославу приходится забыть о приватности. Их преследуют фотографы везде, где бы они ни появились.

«Это снимается везде. Поэтому мы вынуждены сами рассказывать о том, какие у нас отношения, сами давать контент, чтобы нас просто не снимали телефоном. Такова норма жизни», — поделилась Мизулина.

Глава ЛБИ поделилась, что из-за сложившейся ситуации у неё часто возникает желание остаться дома и никуда не выходить.