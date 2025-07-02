«Ответ Мадонне»: Джигурда сделал неожиданное заявление о Shaman
Никита Джигурда призвал сделать из Shaman проект мирового уровня
Никита Джигурда и Shaman. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / instadzhigurda, shaman.me
Знаменитый российский актёр Никита Джигурда заявил, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) является нашим ответом Мадонне. Неожиданно для многих он призвал сделать из отечественного исполнителя проект мирового уровня, отметив гениальность певца.
По словам Джигурды, Дронов может стать ответом американской певице Мадонне. Артист отметил, что та создаёт масштабные представления.
Кроме того, в эфире «Радио 1» Джигурда встал на защиту молодых артистов, которых любят осуждать представители старшего поколения звёзд. Актёр раскритиковал коллег, которые обвиняют представителей новой волны в тех или иных грехах.
«Я говорю: ребят, а может это у вас творческая импотенция говорит? Не наше ли поколение согласилось с тем, что лучшую систему образования поменяли на ЕГЭ, идеологию убрали, а теперь вы хотите обвинить молодых артистов в том, что они разлагают молодое поколение?», — сказал Джигурда.
Напомним, на музыкальном конкурсе Интервидение Россию будет представлять Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Критик Сергей Соседов считает, что Дронов вряд ли станет победителем конкурса. По его словам, артист сможет выиграть Интервидение, если примет в нём участие в следующий раз.