«Ответ Мадонне»: Джигурда сделал неожиданное заявление о Shaman

Кроме того, в эфире «Радио 1» Джигурда встал на защиту молодых артистов, которых любят осуждать представители старшего поколения звёзд. Актёр раскритиковал коллег, которые обвиняют представителей новой волны в тех или иных грехах.

«Я говорю: ребят, а может это у вас творческая импотенция говорит? Не наше ли поколение согласилось с тем, что лучшую систему образования поменяли на ЕГЭ, идеологию убрали, а теперь вы хотите обвинить молодых артистов в том, что они разлагают молодое поколение?», — сказал Джигурда.