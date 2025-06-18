«Гибкий вокал»: Музыкальный критик оценил шансы Shaman на победу в Интервидении

Певец Shaman (Ярослав Дронов) — хороший вокалист с большим диапазоном, в этом можно убедиться, прослушав его композиции. Однако артист маловероятно победит в предстоящем Интервидении, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов выразил мнение, что данный конкурс станет первой пробой пера, так как подобный формат уже давно не перезапускался, хотя ранее был очень популярным. По его словам, Интервидение проходило без вульгарностей и пошлостей, в отличие от того же Евровидения. Критик дополнил, что Дронов может составить хорошую конкуренцию участникам, однако вряд ли станет победителем.