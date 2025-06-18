«Гибкий вокал»: Музыкальный критик оценил шансы Shaman на победу в Интервидении
Критик Соседов заявил, что Shaman вряд ли станет победителем Интервидения
Ярослав Дронов и Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Сергей Савостьянов
Певец Shaman (Ярослав Дронов) — хороший вокалист с большим диапазоном, в этом можно убедиться, прослушав его композиции. Однако артист маловероятно победит в предстоящем Интервидении, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«У SHAMAN репертуар очень разный. У него есть не только зажигательные хиты, но много и лирических баллад, в которых мы слышим, что его вокал довольно гибкий. А зрители различных песенных конкурсов любят всё-таки не только эпатаж, но и умение артиста владеть своим голосом», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Соседов выразил мнение, что данный конкурс станет первой пробой пера, так как подобный формат уже давно не перезапускался, хотя ранее был очень популярным. По его словам, Интервидение проходило без вульгарностей и пошлостей, в отличие от того же Евровидения. Критик дополнил, что Дронов может составить хорошую конкуренцию участникам, однако вряд ли станет победителем.
«Вряд ли, конечно, выиграет SHAMAN, так как обычно в стране, где проходит конкурс, победу одерживают гости. Но я не исключаю, что Ярослав вполне способен победить», — пояснил Соседов.
По его словам, артист сможет выиграть конкурс, если примет в нём участие в следующий раз. Критик привёл в пример феномен Димы Билана, который победил на Евровидении при повторном участии.
Напомним, что конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Сцену украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Россию на конкурсе будет представлять Shaman. Недавно певец на сцене представил песню, с которой выступит на Интервидении. Однако критик разнёс музыкальную композицию, отметив, что она не очень свежая и банальная.