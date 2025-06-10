«Банально и не свежо»: Музыкальный критик разнёс новую песню Shaman для Интервидения

Певец Shaman (Ярослав Дронов) мог бы выбрать более мелодичную песню для исполнения на конкурсе Интервидение. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Композиция довольно типовая для подобных конкурсов: невнятный, полуречитативный, скучный запев и раскидистый, разливистый, крикливый припев. Очень банально по замыслу. Но это уже «тренд» подобных мероприятий. Да и содержание композиции очень банально. Впечатление, что я это уже сотни раз слышал раньше. В общем, не свежо. Впрочем, никакой свежести от эстрадных международных конкурсов я давно не жду. Это конвейерная, а не штучная продукция», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.

Соседов дополнил, что Shaman смог бы показать весь свой талант, выбрав другую песню. Особенно с его актёрскими и вокальными данными, отметил эксперт. Тем не менее специалист считает, что Дронов отлично выступит на конкурсе, так как имеет главное преимущество. От заслуженного артиста РФ чувствуются живые эмоции, энергия и движение вперёд.