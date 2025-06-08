Shaman впервые на сцене представил песню для Интервидения
Shaman. Обложка © Life.ru
На юбилейной церемонии вручения «Премии Муз-ТВ», прошедшей в Москве, певец Shaman (Ярослав Дронов) впервые представил публике свою новую композицию под названием «Прямо по сердцу». Именно она прозвучит осенью на международном конкурсе Интервидение.
Выступление Ярослава Дронова с песней для Интервидения. Видео © Telegram / МУЗ-ТВ
На сцене артист поблагодарил зрителей за терпение и отметил, что выступать с этой композицией не только на премии, но и на конкурсе — значимое событие в его карьере. Он надеется, что песня найдёт отклик у слушателей разных стран.
Музыку и текст, напомним, подготовил композитор и продюсер Максим Фадеев.
Международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Сцену украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.