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Регион
7 июня, 21:35

Shaman впервые на сцене представил песню для Интервидения

Shaman. Обложка © Life.ru

Shaman. Обложка © Life.ru

На юбилейной церемонии вручения «Премии Муз-ТВ», прошедшей в Москве, певец Shaman (Ярослав Дронов) впервые представил публике свою новую композицию под названием «Прямо по сердцу». Именно она прозвучит осенью на международном конкурсе Интервидение.

Выступление Ярослава Дронова с песней для Интервидения. Видео © Telegram / МУЗ-ТВ

На сцене артист поблагодарил зрителей за терпение и отметил, что выступать с этой композицией не только на премии, но и на конкурсе — значимое событие в его карьере. Он надеется, что песня найдёт отклик у слушателей разных стран.

Музыку и текст, напомним, подготовил композитор и продюсер Максим Фадеев.

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Международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Сцену украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.

Тимур Хингеев
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