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7 июня, 18:18

Самойлова блистала в драгоценностях, а Серябкина сделала ставку на мини-платье: Фоторепортаж Life.ru с красной дорожки Премии Муз-ТВ

Юбилейная церемония Премии Муз-ТВ проходит на сцене московской «Live Арены»

В этом году юбилейная церемония Премии Муз-ТВ проходит на сцене московской «Live Арены». Организаторы пообещали зрелищный формат, сочетающий традиционный концерт с театральными постановками и масштабными спецэффектами. Ведущими шоу стали Николай Басков, Мия Бойко, Яна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Гостей встречала красная дорожка, где звёзды продемонстрировали свои образы и пообщались с поклонниками. Корреспонденту Life.ru тоже удалось оценить луки звёзд.

Певица Ольга Серябкина. Фото © Life.ru

Певица Ольга Серябкина. Фото © Life.ru

  • Исполнители трека «Гламур». Фото © Life.ru
    Исполнители трека «Гламур». Фото © Life.ru
  • Группа NLO. Фото © Life.ru
    Группа NLO. Фото © Life.ru
  • Певица Слава. Фото © Life.ru
    Певица Слава. Фото © Life.ru
  • Григорий Лепс. Фото © Life.ru
    Григорий Лепс. Фото © Life.ru

Исполнители трека «Гламур». Фото © Life.ru

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Победителей в 13 номинациях, включая «Лучшее видео», «Лучшую коллаборацию» и «Лучшую песню», определят зрители путём голосования. Главный приз — золотая тарелка от Муз-ТВ. В концертной программе выступили номинанты и специальные гости: Мот, Дима Билан, «Дискотека Авария», Николай Басков и другие хедлайнеры.

  • Хабиб приехал с корзиной черешни. Фото © Life.ru
    Хабиб приехал с корзиной черешни. Фото © Life.ru
  • Лидер группы «Рондо» Александр Иванов. Фото © Life.ru
    Лидер группы «Рондо» Александр Иванов. Фото © Life.ru
  • Виктор Дробыш с Певцом Ivan и актёром Стасом Ярушиным. Фото © Life.ru
    Виктор Дробыш с Певцом Ivan и актёром Стасом Ярушиным. Фото © Life.ru

Хабиб приехал с корзиной черешни. Фото © Life.ru

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Оксана Самойлова и Джиган. Фото © Life.ru

Оксана Самойлова и Джиган. Фото © Life.ru

Певец Сергей Лазарев. Фото © Life.ru

Певец Сергей Лазарев. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров появился на красной ковровой дорожке с Викторией Шеляговой и певицей Жасмин. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров появился на красной ковровой дорожке с Викторией Шеляговой и певицей Жасмин. Фото © Life.ru

  • Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
    Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
  • Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
    Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
  • Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
    Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
  • Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
    Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
  • Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru
    Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru

Звёзды на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Фото © Life.ru

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Певица Валерия Bearwolf. Фото © Life.ru

Певица Валерия Bearwolf. Фото © Life.ru

Путин отметил значимость «Премии МУЗ ТВ» для культурной жизни России
Путин отметил значимость «Премии МУЗ ТВ» для культурной жизни России

Ранее Life.ru рассказывал, что на премии триумфально появился Филипп Киркоров после периода лечения. Певец, восстановившийся после ожога, выглядел довольно свежо. Для выхода он остановил выбор на актуальных широких брюках, светлом пиджаке и классической белой рубашке. На мероприятии Киркоров был замечен в сопровождении Виктории Шеляговой, сыгравшей главную роль в его клипе «Чёрная пантера».

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
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