Самойлова блистала в драгоценностях, а Серябкина сделала ставку на мини-платье: Фоторепортаж Life.ru с красной дорожки Премии Муз-ТВ

В этом году юбилейная церемония Премии Муз-ТВ проходит на сцене московской «Live Арены». Организаторы пообещали зрелищный формат, сочетающий традиционный концерт с театральными постановками и масштабными спецэффектами. Ведущими шоу стали Николай Басков, Мия Бойко, Яна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Гостей встречала красная дорожка, где звёзды продемонстрировали свои образы и пообщались с поклонниками. Корреспонденту Life.ru тоже удалось оценить луки звёзд.

Певица Ольга Серябкина. Фото © Life.ru









Победителей в 13 номинациях, включая «Лучшее видео», «Лучшую коллаборацию» и «Лучшую песню», определят зрители путём голосования. Главный приз — золотая тарелка от Муз-ТВ. В концертной программе выступили номинанты и специальные гости: Мот, Дима Билан, «Дискотека Авария», Николай Басков и другие хедлайнеры.







Оксана Самойлова и Джиган. Фото © Life.ru

Певец Сергей Лазарев. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров появился на красной ковровой дорожке с Викторией Шеляговой и певицей Жасмин. Фото © Life.ru











Певица Валерия Bearwolf. Фото © Life.ru