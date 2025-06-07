Путин отметил значимость «Премии МУЗ ТВ» для культурной жизни России

Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – «Премия МУЗ ТВ» с её 20-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, важным является тот момент, что выбор победителей зависит от зрителей. Это повышает авторитет и значимость премии. Путин пожелал организаторам, гостям и участникам церемонии всего наилучшего. Он также рассчитывает, что мероприятие пройдёт на достойном уровне и оставит незабываемые впечатления.