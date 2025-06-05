«И от сердца, и по зову дня»: Путин высказался о современных песнях

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести Всероссийский конкурс песенной поэзии. С такой инициативой на заседании совета по поддержке русского языка выступил поэт-песенник Александр Шаганов. Он предложил уделить особое внимание патриотическим песням, написанным «по зову души», а не ради сиюминутной конъюнктуры.

«И если у молодого автора не хватает пока творческой мускулатуры: замысел хороший, а умение воплотить высокохудожественно пока не получается, то путём наставничества поможем», — добавил Шаганов.

Путин рассказал, что поэт Николай Добронравов однажды попросил у него идею для песни. По словам президента, Добронравов и композитор Александра Пахмутова хотели создать произведение, которое было бы не только красивым, но и полезным для страны.