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5 июня, 15:30

«И от сердца, и по зову дня»: Путин высказался о современных песнях

Путин: Писать песни на потребу дня нужно уметь талантливо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести Всероссийский конкурс песенной поэзии. С такой инициативой на заседании совета по поддержке русского языка выступил поэт-песенник Александр Шаганов. Он предложил уделить особое внимание патриотическим песням, написанным «по зову души», а не ради сиюминутной конъюнктуры.

«И если у молодого автора не хватает пока творческой мускулатуры: замысел хороший, а умение воплотить высокохудожественно пока не получается, то путём наставничества поможем», — добавил Шаганов.

Путин рассказал, что поэт Николай Добронравов однажды попросил у него идею для песни. По словам президента, Добронравов и композитор Александра Пахмутова хотели создать произведение, которое было бы не только красивым, но и полезным для страны.

Путин поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка
Путин поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка

Также на заседании совета Владимир Путин напомнил о важности сохранения исторического алфавита. Президент жёстко раскритиковал моду на смешение кириллицы с латиницей, назвав это «кашей из букв» и призвав использовать чистый, понятный язык в публичном пространстве.

Милена Скрипальщикова
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