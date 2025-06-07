«Жив, цел, орёл!»: Филипп Киркоров впервые вышел на публику после госпитализации

Филипп Киркоров триумфально вернулся в свет после периода лечения. Певец, восстановившийся после ожога, полученного на концерте и последующего пребывания в столичной клинике, появился на Премии МУЗ-ТВ 2025.

Для дефиле по красной ковровой дорожке исполнитель выбрал мешковатые трендовые брюки, светлый пиджак и белую блузу. На мероприятии Киркоров появился в компании Виктории Шеляговой, которая исполнила главную роль в клипе артиста «Чёрная пантера». Примечательно, что именно во время её исполнения певец получил ожог конечности.