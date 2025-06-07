«Жив, цел, орёл!»: Филипп Киркоров впервые вышел на публику после госпитализации
Филипп Киркоров впервые вышел на публику после госпитализации
Филипп Киркоров появился на красной ковровой дорожке. Обложка © Life.ru
Филипп Киркоров триумфально вернулся в свет после периода лечения. Певец, восстановившийся после ожога, полученного на концерте и последующего пребывания в столичной клинике, появился на Премии МУЗ-ТВ 2025.
Для дефиле по красной ковровой дорожке исполнитель выбрал мешковатые трендовые брюки, светлый пиджак и белую блузу. На мероприятии Киркоров появился в компании Виктории Шеляговой, которая исполнила главную роль в клипе артиста «Чёрная пантера». Примечательно, что именно во время её исполнения певец получил ожог конечности.
Однако Филипп Бедросович заметно изменился. Он не так весел как обычно, ходит довольно медленно и разговаривает в непривычном для всех темпе. Возможно, так проявляются последствия лечения.
Напомним, что во время своего выступления в Петербурге Филипп Киркоров, стремясь порадовать зрителей эффектным шоу, получил серьёзный ожог руки из-за сбоя в работе пиротехнического оборудования. В дальнейшем возникли осложнения, связанные с его сахарным диабетом. Впоследствии у артиста диагностировали воспаление суставов, а затем и частичный некроз кожных покровов. Организаторам злополучного концерта теперь грозит штраф в размере 800 тысяч рублей.