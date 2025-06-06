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Регион
6 июня, 04:28

Киркоров назвал Малахова и Клаву Коку «глухими и слепыми» после проигрыша в шоу

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певец Филипп Киркоров назвал Андрея Малахова, Клаву Коку и Сергея Шакурова «слепыми и глухими». Причиной подобных высказываний послужил проигрыш звёздной команды в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь». Артиста впечатлила одна из участниц, и он расстроился из-за неверного ответа команды.

«А я отгадал, что она поёт! Сразу было видно, что вы поёте! Вы меня тронули до глубины души, может потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый, такая подача у вас красивая! От вас шёл свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!» — приводит слова певца издание «7 дней».

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Ранее Филипп Киркоров получил ожог руки из-за неполадок в пиротехнике во время выступления в Петербурге. После этого у него возникли осложнения, связанные с сахарным диабетом. У артиста также выявили воспаление суставов и частичный некроз кожи. Организаторам концерта может грозить штраф в размере 800 тысяч рублей. Певец проведёт в больнице ещё около месяца. Врачи настаивают на продолжении стационарного лечения.

Антон Голыбин
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