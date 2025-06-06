Киркоров назвал Малахова и Клаву Коку «глухими и слепыми» после проигрыша в шоу

«А я отгадал, что она поёт! Сразу было видно, что вы поёте! Вы меня тронули до глубины души, может потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый, такая подача у вас красивая! От вас шёл свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!» — приводит слова певца издание «7 дней».