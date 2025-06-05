«Отменили отпуск и съёмки»: Стало известно, когда Киркорова выпишут из больницы

Певцу Филиппу Киркорову предстоит провести в больнице как минимум ещё месяц. По словам близких, врачи настаивают на продолжении стационарного лечения, сообщает kp.ru.

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская уточнила, что артист уже чувствует себя лучше и проходит курс терапии в одной из московских клиник. В то же время она подчеркнула: Киркоров не находится в больнице круглосуточно, а приезжает на процедуры и перевязки.

«Всё заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займёт лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съёмки и выступления», — пояснила Успенская.