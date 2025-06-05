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5 июня, 07:48

«Отменили отпуск и съёмки»: Стало известно, когда Киркорова выпишут из больницы

Kp.ru: Филипп Киркоров останется под наблюдением врачей в больнице ещё на месяц

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певцу Филиппу Киркорову предстоит провести в больнице как минимум ещё месяц. По словам близких, врачи настаивают на продолжении стационарного лечения, сообщает kp.ru.

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская уточнила, что артист уже чувствует себя лучше и проходит курс терапии в одной из московских клиник. В то же время она подчеркнула: Киркоров не находится в больнице круглосуточно, а приезжает на процедуры и перевязки.

«Всё заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займёт лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съёмки и выступления», — пояснила Успенская.

Причиной осложнений после болезни стал сахарный диабет, который затрудняет процесс восстановления короля поп-сцены.

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Напомним, что Филипп Киркоров на выступлении в Петербурге ходил подарить фанатам зрелище, но сильно обжёг руку из-за неполадок в пиротехнике. Потом в дело вступили осложнения из-за сахарного диабета. Позднее у артиста выявили воспаление суставов, а затем и частичный некроз кожи. Организаторам того самого концерта теперь светит штраф в 800 тысяч.

Владимир Озеров
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