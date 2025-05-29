Юрист объяснил, что грозит организаторам концерта и владельцам площадки, где пострадал Киркоров

Организаторы концерта Филиппа Киркорова и владельцы БКЗ «Октябрьский» могут столкнуться с серьёзными штрафными санкциями в связи с инцидентом на выступлении артиста. Если расследование подтвердит нарушения требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, юридическим лицам грозит штраф до 800 тысяч рублей, сообщил юрист Александр Хаминский.

«Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже лёгкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей», — приводит его слова РИА «Новости».

Хаминский пояснил, что в России отсутствует специальный закон, регулирующий использование пиротехники, однако действуют строгие правила противопожарного режима. С 2021 года в помещениях разрешено применять только пиротехнические изделия не выше 2-го класса с радиусом опасности не более 5 метров. При этом использование такой пиротехники допускается исключительно профессионалами при организации сценических эффектов.