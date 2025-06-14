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Регион
14 июня, 15:23

«Битва, поединок»: Shaman назвал главного соперника на Интервидении

Shaman считает себя самого главным соперником на Интервидении

Shaman. Обложка © Life.ru

Shaman. Обложка © Life.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, считает себя самого главным соперником на Интервидении. Певец, который в 2025 году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе, уверен, что его главным конкурентом будет он сам.

Shaman считает себя самого главным соперником на Интервидении. Видео © Пятый канал

«Это самая главная конкуренция, самое главное, если хотите, внутренне сражение, битва, поединок», — подчеркнул Shaman в интервью Пятому каналу.

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Напомним, международный музыкальный конкурс Интервидение пройдёт 20 сентября 2025 года, принимающей площадкой станет Live Арена в Москве. Россию будет представлять Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.

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Борис Эльфанд
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