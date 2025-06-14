«Битва, поединок»: Shaman назвал главного соперника на Интервидении

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, считает себя самого главным соперником на Интервидении. Певец, который в 2025 году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе, уверен, что его главным конкурентом будет он сам.