«Битва, поединок»: Shaman назвал главного соперника на Интервидении
Shaman считает себя самого главным соперником на Интервидении
Shaman. Обложка © Life.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, считает себя самого главным соперником на Интервидении. Певец, который в 2025 году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе, уверен, что его главным конкурентом будет он сам.
Shaman считает себя самого главным соперником на Интервидении. Видео © Пятый канал
«Это самая главная конкуренция, самое главное, если хотите, внутренне сражение, битва, поединок», — подчеркнул Shaman в интервью Пятому каналу.
Напомним, международный музыкальный конкурс Интервидение пройдёт 20 сентября 2025 года, принимающей площадкой станет Live Арена в Москве. Россию будет представлять Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.