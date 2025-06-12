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Регион
12 июня, 07:59

Россия, США, Китай и не только: Названо число стран-участниц конкурса Интервидение

РИА «Новости»: В Интервидении примут участие представители 20 стран

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Представители двух десятков стран, среди которых Россия, США и Китай, подтвердили своё участие в музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом РИА «Новости» стало известно от организаторов мероприятия.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — сказано в сообщении.

Известно также, что уже в четверг — 12 июня — на Манежной площади в Москве будет дан старт обратному отсчёту до начала музыкального конкурса.

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Ранее стала известна дата и место проведения Интервидения. Международный музыкальный конкурс состоится 20 сентября 2025 года, принимающей площадкой станет московская Live Арена. Честь России на этом вокальном состязании будет отстаивать Shaman с композицией, написанной Максом Фадеевым. Премьера песни состоялась во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.

Ольга Сливченко
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