Россия, США, Китай и не только: Названо число стран-участниц конкурса Интервидение

Представители двух десятков стран, среди которых Россия, США и Китай, подтвердили своё участие в музыкальном конкурсе Интервидение. Об этом РИА «Новости» стало известно от организаторов мероприятия.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — сказано в сообщении.