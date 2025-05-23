Джигурда спел песню на стихи Лаврова и предположил, что министр — перерождение Александра Грибоедова
Никита Джигурда спел песню на стихи Сергея Лаврова
Никита Джигурда. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ instadzhigurda
Актёр Никита Джигурда представил новую песню, написанную на стихи министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом артист рассказал в своём личном блоге.
Никита Джигурда спел песню на стихи Сергея Лаврова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ instadzhigurda
По словам артиста, стихотворение было написано дипломатом ещё до его назначения на высокий пост в 2004 году, но, несмотря на это, считает Джигурда, оно отражает текущее мироощущение министра.
«Я в очищение души, стал верить со времён недальних,
И темнота исповедальных, меня отныне не страшит,
И не преступные в ночи молчат, затворенные ставни
Они хранят чужую тайну и беззащитный свет свечи,
Огонь свечи и тень вины, сливаясь гаснут на ладони»
Джигурда также задался вопросом, не является ли Лавров реинкарнацией великого русского дипломата и драматурга Александра Грибоедова.
«Может, Сергей Лавров — реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова?» — предположил Джигурда.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин наградил Сергея Лаврова, орденом святого Апостола Андрея Первозванного, который является высшей государственной наградой в России. Глава государства высоко оценил преданность Лаврова России и её интересам, поблагодарив за твёрдую защиту позиции Москвы на мировой арене. Он отметил, что глава МИД РФ ежедневно выполняет сложнейшую работу на благо страны. Кстати, ранее экстрасенс Дарья Миронова предположила, что Лавров является перерождением Андрея Первозванного.