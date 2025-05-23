Джигурда спел песню на стихи Лаврова и предположил, что министр — перерождение Александра Грибоедова

Актёр Никита Джигурда представил новую песню, написанную на стихи министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом артист рассказал в своём личном блоге.

Никита Джигурда спел песню на стихи Сергея Лаврова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ instadzhigurda

По словам артиста, стихотворение было написано дипломатом ещё до его назначения на высокий пост в 2004 году, но, несмотря на это, считает Джигурда, оно отражает текущее мироощущение министра.

«Я в очищение души, стал верить со времён недальних, И темнота исповедальных, меня отныне не страшит, И не преступные в ночи молчат, затворенные ставни Они хранят чужую тайну и беззащитный свет свечи, Огонь свечи и тень вины, сливаясь гаснут на ладони»

Джигурда также задался вопросом, не является ли Лавров реинкарнацией великого русского дипломата и драматурга Александра Грибоедова.