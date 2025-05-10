В Вене 9 мая включили песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Жители Вены, отмечая День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом дипломат сообщила в телеграм-канале.
«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», — написала Захарова.
Песня «Верните память» на стихи Марии Захаровой в Вене. Видео © Telegram / Мария Захарова
На размещённых видеокадрах можно увидеть толпу празднующих 9 Мая людей. Они держат советские флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.
Ранее в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде Посольства России в Армении появилась цифра «80». Сотрудники дипломатической миссии таким образом поздравили жителей Еревана с юбилеем и выразили уважение героям-победителям.