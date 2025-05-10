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10 мая, 02:08

В Вене 9 мая включили песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Жители Вены, отмечая День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом дипломат сообщила в телеграм-канале.

«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север»,написала Захарова.

Песня «Верните память» на стихи Марии Захаровой в Вене. Видео © Telegram / Мария Захарова

На размещённых видеокадрах можно увидеть толпу празднующих 9 Мая людей. Они держат советские флаги и портреты участников Великой Отечественной войны.

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Ранее в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде Посольства России в Армении появилась цифра «80». Сотрудники дипломатической миссии таким образом поздравили жителей Еревана с юбилеем и выразили уважение героям-победителям.

Лия Мурадьян
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