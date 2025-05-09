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9 мая, 19:11

На здании российского посольства в Ереване зажгли цифру 80 в честь юбилея Победы

День Победы. Фото © Life.ru

День Победы. Фото © Life.ru

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасаде здания посольства Российской Федерации в Армении 9 мая появилась цифра «80». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Сотрудники дипломатической миссии таким образом поздравили жителей Еревана с юбилеем и выразили уважение и почтение героям-победителям. В этот день в Ереване также состоялось шествие «Бессмертный полк».

В настоящее время в концертном зале имени Арама Хачатуряна проходит концерт, посвящённый 80-летию Победы. Государственный симфонический оркестр Армении под управлением дирижёра Сергея Смбатяна исполняет Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича.

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Ранее в своём выступлении по случаю 80-й годовщины Победы премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что мирное урегулирование с Азербайджаном является неизбежным. Он отметил, что текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях уже согласован и ждёт своего подписания. Армения, по его словам, будет следовать по пути мира, свободы и демократии.

Анастасия Никонорова
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