«Войны не будет, будет мир!»: Пашинян сделал обнадёживающее заявление о конфликте с Азербайджаном
Пашинян заявил, что новой войны Армении и Азербайджана не будет
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 80-летия Победы заявил о неизбежности мирного урегулирования с Азербайджаном. По его словам, текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях уже согласован сторонами и ожидает подписания, а Армения будет двигаться по пути мира, свободы и демократии.
«Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир!» — цитирует его пресс-служба армянского кабмина.
Ранее Life.ru сообщал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения. Обсуждаются сроки и место подписания документа. Договор состоит из 17 пунктов. В нём стороны признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга. Также они отзывают претензии из международных судов и воздерживаются от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали прежде.