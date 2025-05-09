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9 мая, 12:40

«Войны не будет, будет мир!»: Пашинян сделал обнадёживающее заявление о конфликте с Азербайджаном

Пашинян заявил, что новой войны Армении и Азербайджана не будет

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 80-летия Победы заявил о неизбежности мирного урегулирования с Азербайджаном. По его словам, текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях уже согласован сторонами и ожидает подписания, а Армения будет двигаться по пути мира, свободы и демократии.

«Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир!»цитирует его пресс-служба армянского кабмина.

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Ранее Life.ru сообщал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения. Обсуждаются сроки и место подписания документа. Договор состоит из 17 пунктов. В нём стороны признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга. Также они отзывают претензии из международных судов и воздерживаются от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали прежде.

Юрий Лысенко
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