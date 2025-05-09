«Войны не будет, будет мир!»: Пашинян сделал обнадёживающее заявление о конфликте с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 80-летия Победы заявил о неизбежности мирного урегулирования с Азербайджаном. По его словам, текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях уже согласован сторонами и ожидает подписания, а Армения будет двигаться по пути мира, свободы и демократии.

«Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир!» — цитирует его пресс-служба армянского кабмина.