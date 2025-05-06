День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 16:29

Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении — горе Арагац

В Армении развернули Знамя Победы. Обложка © Telegram / Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования

В Армении развернули Знамя Победы. Обложка © Telegram / Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования

В Армении альпинисты развернули Знамя Победы на северной вершине горы Арагац — это высшая точка республики (4090 м). Об этом рассказала пресс-служба Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

«Достигнув вершины, альпинисты развернули там знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, аналогичный установленному в мае 1945 года над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария», — говорится в сообщении.

В восхождении приняли участие четыре человека. Оно проходило в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одной из задач восхождения также было изучение района потенциального проведения поисково-спасательных работ.

В Сеуле отметили 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и концертом
В Сеуле отметили 80-летие Победы шествием «Бессмертного полка» и концертом

Ранее Life.ru сообщал, что самую большую копию Знамени Победы развернули воспитанники ЦСКА. Полотнище впечатляющих размеров: 22 метра в ширину и 48 метров в длину, общей площадью более тысячи квадратных метров и весом более 150 килограммов.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • День Победы
  • Армения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar