Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении — горе Арагац
В Армении развернули Знамя Победы. Обложка © Telegram / Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования
В Армении альпинисты развернули Знамя Победы на северной вершине горы Арагац — это высшая точка республики (4090 м). Об этом рассказала пресс-служба Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.
«Достигнув вершины, альпинисты развернули там знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, аналогичный установленному в мае 1945 года над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария», — говорится в сообщении.
В восхождении приняли участие четыре человека. Оно проходило в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одной из задач восхождения также было изучение района потенциального проведения поисково-спасательных работ.
Ранее Life.ru сообщал, что самую большую копию Знамени Победы развернули воспитанники ЦСКА. Полотнище впечатляющих размеров: 22 метра в ширину и 48 метров в длину, общей площадью более тысячи квадратных метров и весом более 150 килограммов.