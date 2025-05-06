Альпинисты развернули Знамя Победы на высшей точке Армении — горе Арагац

В Армении альпинисты развернули Знамя Победы на северной вершине горы Арагац — это высшая точка республики (4090 м). Об этом рассказала пресс-служба Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

«Достигнув вершины, альпинисты развернули там знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии, аналогичный установленному в мае 1945 года над Рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария», — говорится в сообщении.

В восхождении приняли участие четыре человека. Оно проходило в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одной из задач восхождения также было изучение района потенциального проведения поисково-спасательных работ.