«Наш защитник»: В юбилей Лаврова экстрасенсы рассказали Life.ru, кем он был в прошлой жизни
Экстрасенс Миронова: Лавров является перерождением воина Андрея Первозванного
Сегодня, 21 марта, 75 лет исполнилось министру иностранных дел России Сергею Лаврову. За долгие годы службы дипломат совершил немало значимых дел для процветания страны, за что сегодня был награждён орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. В его юбилей экстрасенс Дарья Миронова рассказала Life.ru, кем глава МИД мог быть в прошлой жизни.
Можно говорить о том, что действительно происходит перерождение господина Сергея Лаврова в воина-освободителя, защитника Отечества Андрея Первозванного. Поэтому не случайно именно в день 75-летия он получил такой блистательный и серьёзный орден, такую замечательную награду, как защитник нашей Родины.
Экстрасенс подчеркнула важность уважения и ценности защитников нашей страны. Она отметила, что Лавров обладает одной из самых благородных и чистых энергий, а также представляет собой человека с глубоким духовным, культурным и историческим наследием.
Схожего мнения придерживается калмыцкая шаманка Елена Батыр, отметившая прекрасную память и сильный ум министра иностранных дел.
«В этой жизни Лавров связан с иными странами и с преодолением препятствий. У него в этой жизни два этих знака. В прошлой жизни он показан как человек, у которого спрашивали, например, сколько войск нужно отправить куда-либо», — заявила шаманка.
Ранее стало известно, что Лавров может стать главным российским переговорщиком с Соединёнными Штатами. Напомним, что на днях министр уже беседовал с американским коллегой Марко Рубио.
Life.ru