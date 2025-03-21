Сегодня, 21 марта, 75 лет исполнилось министру иностранных дел России Сергею Лаврову. За долгие годы службы дипломат совершил немало значимых дел для процветания страны, за что сегодня был награждён орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. В его юбилей экстрасенс Дарья Миронова рассказала Life.ru, кем глава МИД мог быть в прошлой жизни.

Можно говорить о том, что действительно происходит перерождение господина Сергея Лаврова в воина-освободителя, защитника Отечества Андрея Первозванного. Поэтому не случайно именно в день 75-летия он получил такой блистательный и серьёзный орден, такую замечательную награду, как защитник нашей Родины. Дарья Миронова Экстрасенс

Экстрасенс подчеркнула важность уважения и ценности защитников нашей страны. Она отметила, что Лавров обладает одной из самых благородных и чистых энергий, а также представляет собой человека с глубоким духовным, культурным и историческим наследием.

Схожего мнения придерживается калмыцкая шаманка Елена Батыр, отметившая прекрасную память и сильный ум министра иностранных дел.