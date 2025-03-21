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21 марта, 12:24

Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова в МИД

Помощник президента России Юрий Ушаков вспомнил о разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся в 2004 году. В ходе беседы он охарактеризовал министра иностранных дел Сергея Лаврова как одного из самых ярких и способных дипломатов. Воспоминанием Ушаков поделился в интервью телеканалу «Звезда».

«Вдруг Владимир Владимирович спросил меня: <...> Как вы оцениваете Сергея Викторовича? Я ответил откровенно, что среди всех нас, занимающих различные руководящие должности как в центральном аппарате МИД, так и в загранучреждениях, он самый талантливый и выдающийся», — рассказал Ушаков.

На тот момент Ушаков исполнял обязанности посла России в США, а Лавров был постоянным представителем страны при ООН. Вскоре после этого Путин назначил Лаврова министром иностранных дел. А сегодня дипломат отмечает свой день рождения, ему исполнилось 75 лет.

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Ранее Life.ru писал, что указом президента Владимира Путина министр иностранных дел России Сергей Лавров награждён высшим российским государственным орденом — орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.

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Life.ru

Марина Фещенко
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