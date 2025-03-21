Министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 марта празднует 75-летний юбилей. Главный дипломат страны руководит внешнеполитическим ведомством уже 21 год, отстаивая интересы Отечества на международной арене с 2004-го.

Глава МИД РФ является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем почётного звания Герой Труда Российской Федерации. Кроме того, он неоднократно становился автором хлёстких высказываний, которые принесли ему прозвище «Министр острых фраз» за рубежом.