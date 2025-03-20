Политолог назвал вероятных кандидатов на роль главного переговорщика от РФ с США
Политолог Журавлёв: Лавров, Мишустин, Неверов могут стать переговорщиками с США
Россия всё ещё не выбрала главного переговорщика, который будет вместе с американской стороной обсуждать пути урегулирования украинского конфликта. Политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с «Царьградом» сообщил, что РФ в итоге может сделать свой выбор в пользу весьма неожиданной фигуры.
По словам эксперта, выбор будет зависеть от того, как быстро переговоры будут продвигаться. В состав делегации от РФ могут войти два-три человека. Самыми ожидаемыми кандидатами являются премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и руководитель управления внешней политики Администрации президента; Игорь Неверов. Они могут стать официальными переговорщиками, считает эксперт.
Если задумываться о неофициальных (тех, кто готовит почву для итогового соглашения), то здесь может появиться более неожиданный представитель. Например, таким переговорщиком может стать глава ВЭБ Игорь Шувалов.
Игорь Шувалов. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
«Я не удивлюсь, если переговорщиком окажется Шувалов. Потому что он представляет не просто бизнес, а всю государственную экономику. Его мнение весомо и ограничено потребностью для этой самой государственной экономики», — считает политолог.
На каком именно варианте остановится Кремль — зависит от скорости, с которой будут идти переговоры. Если они будут протекать быстро, то присутствовать должны политики, дипломаты и руководители бизнеса высшего эшелона. Если процесс затянется, придётся отправлять чиновников рангом пониже, заключил политолог.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что переговоры Вашингтона и Москвы пройдут в воскресенье, 23 марта. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь всё же идёт о начале следующей недели. По словам Уиткоффа, в ходе встрече будут обсуждаться детали достигнутых соглашений по итогам недавнего разговора президента России Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов.
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