Политолог назвал вероятных кандидатов на роль главного переговорщика от РФ с США

Россия всё ещё не выбрала главного переговорщика, который будет вместе с американской стороной обсуждать пути урегулирования украинского конфликта. Политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с «Царьградом» сообщил, что РФ в итоге может сделать свой выбор в пользу весьма неожиданной фигуры.

По словам эксперта, выбор будет зависеть от того, как быстро переговоры будут продвигаться. В состав делегации от РФ могут войти два-три человека. Самыми ожидаемыми кандидатами являются премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и руководитель управления внешней политики Администрации президента; Игорь Неверов. Они могут стать официальными переговорщиками, считает эксперт.

Если задумываться о неофициальных (тех, кто готовит почву для итогового соглашения), то здесь может появиться более неожиданный представитель. Например, таким переговорщиком может стать глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов. Фото © ТАСС / Александр Астафьев

«Я не удивлюсь, если переговорщиком окажется Шувалов. Потому что он представляет не просто бизнес, а всю государственную экономику. Его мнение весомо и ограничено потребностью для этой самой государственной экономики», — считает политолог.