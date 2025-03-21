Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 06:52

Лавров получил высшую награду России в день своего 75-летия

Путин наградил Лаврова орденом Святого Апостола Андрея Первозванного

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Указом президента РФ Владимира Путина министр иностранных дел России Сергей Лавров награждён высшим российским государственным орденом — орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Главу МИД представили к награде «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, а также большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации». Также Лаврова поблагодарили за многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Сегодня Сергею Лаврову исполняется 75 лет. Он родился 21 марта 1950 года в Москве. Лавров имеет опыт работы в международной политике и был представителем России в различных международных организациях, включая ООН. Он известен своим уникальным стилем ведения переговоров и активной позицией по вопросам внешней политики России, включая отношения с Западом, конфликт в Сирии и ситуацию на Украине. Лавров также выступает за многосторонние подходы в международных делах и защиту интересов России на мировой арене.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет

А между тем стало известно, что Лавров может стать главным российским переговорщиком с Соединёнными Штатами. Напомним, что на днях дипломат уже беседовал с американским коллегой Марко Рубио.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar