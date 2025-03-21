Лавров получил высшую награду России в день своего 75-летия

Главу МИД представили к награде «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, а также большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации». Также Лаврова поблагодарили за многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Сегодня Сергею Лаврову исполняется 75 лет. Он родился 21 марта 1950 года в Москве. Лавров имеет опыт работы в международной политике и был представителем России в различных международных организациях, включая ООН. Он известен своим уникальным стилем ведения переговоров и активной позицией по вопросам внешней политики России, включая отношения с Западом, конфликт в Сирии и ситуацию на Украине. Лавров также выступает за многосторонние подходы в международных делах и защиту интересов России на мировой арене.