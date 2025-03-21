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Регион
21 марта, 10:48

Песков назвал себя учеником Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что считает себя дипломатом и учеником министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 75 лет.

«Лавров — блестящий дипломат. Многие поколения наших молодых дипломатов учатся на его примере. Отношу себя к ним, ибо тоже считаю себя все таки дипломатом в первую очередь», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что всём мире нет другого столь профессионального, знающего и обаятельного министра иностранных дел, который и обладает чувством юмора, и в то же время твёрдо отстаивает интересы своей страны.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет

Ранее Life.ru писал, что указом президента Владимира Путина министр иностранных дел России Сергей Лавров награждён высшим российским государственным орденом — орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Марина Фещенко
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