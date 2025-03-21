Песков назвал себя учеником Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что считает себя дипломатом и учеником министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 75 лет.

«Лавров — блестящий дипломат. Многие поколения наших молодых дипломатов учатся на его примере. Отношу себя к ним, ибо тоже считаю себя все таки дипломатом в первую очередь», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что всём мире нет другого столь профессионального, знающего и обаятельного министра иностранных дел, который и обладает чувством юмора, и в то же время твёрдо отстаивает интересы своей страны.