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30 июня, 12:27

«Лабубу — всё»: «Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу»

«Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу» как ответ «Лабубу»

Чебубу и его друзья. Обложка © Telegram / Союзмультфильм

Чебубу и его друзья. Обложка © Telegram / Союзмультфильм

Кинокомпания «Союзмультфильм» оформляет товарный знак на «Чебубу» — ответ популярным игрушкам из Китая Лабубу. Российский бренд уже близок к появлению на рынке. Об этом компания намекала уже в своём Telegram-канале, но недавно опубликованные данные на сайте Роспатента подтвердили это.

«Вы наверняка слышали о модной дизайнерской игрушке, которая сейчас является одним из главных мировых трендов. Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте – CHEBUBU и его друзья – Матрубу, Шарубу и Умкубу!» — говорится в сообщении.

Аналог известной игрушки Лабубу официально регистрируется под названием «Чебуба». В скором времени можно ожидать появления продукции и мультфильмов с новым персонажем на отечественном рынке.

Российский бизнес развернул битву за «Лабубу»
Российский бизнес развернул битву за «Лабубу»

Ранее сообщалось, что Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовит российский ответ игрушкам Лабубу. Его проект предполагает запуск производства игрушек «Бабайка» и создание на их основе фильма. По задумке, персонажи будут выглядеть мило и пушисто, а сами игрушки — интеллектуальными, с элементами искусственного интеллекта.

Милена Скрипальщикова
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