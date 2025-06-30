«Лабубу — всё»: «Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу»
«Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу» как ответ «Лабубу»
Чебубу и его друзья. Обложка © Telegram / Союзмультфильм
Кинокомпания «Союзмультфильм» оформляет товарный знак на «Чебубу» — ответ популярным игрушкам из Китая Лабубу. Российский бренд уже близок к появлению на рынке. Об этом компания намекала уже в своём Telegram-канале, но недавно опубликованные данные на сайте Роспатента подтвердили это.
«Вы наверняка слышали о модной дизайнерской игрушке, которая сейчас является одним из главных мировых трендов. Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте – CHEBUBU и его друзья – Матрубу, Шарубу и Умкубу!» — говорится в сообщении.
Аналог известной игрушки Лабубу официально регистрируется под названием «Чебуба». В скором времени можно ожидать появления продукции и мультфильмов с новым персонажем на отечественном рынке.
Ранее сообщалось, что Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовит российский ответ игрушкам Лабубу. Его проект предполагает запуск производства игрушек «Бабайка» и создание на их основе фильма. По задумке, персонажи будут выглядеть мило и пушисто, а сами игрушки — интеллектуальными, с элементами искусственного интеллекта.