«Лабубу — всё»: «Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак «Чебубу»

Кинокомпания «Союзмультфильм» оформляет товарный знак на «Чебубу» — ответ популярным игрушкам из Китая Лабубу. Российский бренд уже близок к появлению на рынке. Об этом компания намекала уже в своём Telegram-канале, но недавно опубликованные данные на сайте Роспатента подтвердили это.

«Вы наверняка слышали о модной дизайнерской игрушке, которая сейчас является одним из главных мировых трендов. Мы решили не отставать и выпустить свою версию! Встречайте – CHEBUBU и его друзья – Матрубу, Шарубу и Умкубу!» — говорится в сообщении.

Аналог известной игрушки Лабубу официально регистрируется под названием «Чебуба». В скором времени можно ожидать появления продукции и мультфильмов с новым персонажем на отечественном рынке.