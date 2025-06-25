Ответ Лабубу: Сергей Жуков выпустит аналог игрушек, которые свели с ума молодёжь во всём мире

Фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовится дать российский ответ популярным китайским игрушкам Лабубу. Его амбициозный проект подразумевает запуск в производство игрушек «Бабайка» и создание кинофильма о них. Референт игрушек выглядит довольно мило и плюшево — совсем не как монстр, передаёт SHOT.