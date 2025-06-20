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20 июня, 14:33

Владелец Лабубу потерял миллиарды долларов из-за обвинений в подогреве лудоманов

Владелец компании с Лабубу потерял $4 млрд после критики в китайской газете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Акции Pop Mart упали на 6,6% после критики со стороны китайского издания People's Daily по поводу продажи монстриков Лабубу. Об этом сообщают данные Гонконгской биржи и подсчёты South China Morning Post.

К концу торгов снижение замедлилось до 3,62%, а стоимость акций составила $30,5. Падение котировок последовало за публикацией People's Daily, где раскритиковали бизнес-модель компании и предупредили о риске привыкания к коллекционным игрушкам. Издание отметило, что неизвестность содержимого коробок подталкивает покупателей к повторным покупкам в поисках редких экземпляров, хотя шанс получить их составляет менее 2%.

«Эти продукты являются бизнес-ловушками, цель которых — использовать непредсказуемые награды для поощрения повторных покупок», — написали в People's Daily.

Газета также указала, что из-за психологической незрелости наиболее уязвимыми оказываются несовершеннолетние, и призвала ужесточить регулирование подобных практик.

Московские врачи проверили Лабубу на УЗИ
Московские врачи проверили Лабубу на УЗИ

Напомним, игрушку Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые она появилась в серии рассказов «Монстры». Плюшевые ужастики переживают всплеск популярности у детей. Но психологи обеспокоены этим трендом и советуют родителям воздержаться от покупки этих зубастых существ. В связи с этим Роскачество провело закупку партии Лабубу для проверки их безопасности.

Александра Мышляева
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