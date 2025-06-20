Владелец Лабубу потерял миллиарды долларов из-за обвинений в подогреве лудоманов

Акции Pop Mart упали на 6,6% после критики со стороны китайского издания People's Daily по поводу продажи монстриков Лабубу. Об этом сообщают данные Гонконгской биржи и подсчёты South China Morning Post.

К концу торгов снижение замедлилось до 3,62%, а стоимость акций составила $30,5. Падение котировок последовало за публикацией People's Daily, где раскритиковали бизнес-модель компании и предупредили о риске привыкания к коллекционным игрушкам. Издание отметило, что неизвестность содержимого коробок подталкивает покупателей к повторным покупкам в поисках редких экземпляров, хотя шанс получить их составляет менее 2%.

«Эти продукты являются бизнес-ловушками, цель которых — использовать непредсказуемые награды для поощрения повторных покупок», — написали в People's Daily.