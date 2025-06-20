Московские врачи проверили Лабубу на УЗИ
Московские врачи просканировали плюшевую игрушку Лабубу на УЗИ
Обложка © Telegram / Московская медицина
В Москве врачи «сделали УЗИ» модной плюшевой игрушке Лабубу и не нашли внутри никаких инородных новообразований. Зубастый зверёк стал подопытным кроликом в рамках столичного онкологического форума, который проходит в Гостином дворе в период с 18 по 20 июня. Кадры с мероприятия опубликовал столичный Депздрав.
Лабубу сделали УЗИ. Видео © Telegram / Московская медицина
Лабубу уложили на кушетку и провели его на наличие онкологии. В такой шуточной форме один из участников форума показывал способы выявления рака при помощи УЗИ-исследований. Судя по всему, Лабубу будет жить ещё долго.
Напомним, игрушку Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые она появилась в серии рассказов «Монстры». Плюшевый монстрик в последние месяцы набрал дикую популярность среди детей. Однако психологи призывают родителей не покупать зубастых существ, напоминая историю с Хагги Вагги, когда у несовершеннолетних наблюдались неврозы из-за агрессивного вида игрушки. Недавно Роскачество закупило партию Лабубу для проверки товара на безопасность.