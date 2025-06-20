Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 12:08

Московские врачи проверили Лабубу на УЗИ

Московские врачи просканировали плюшевую игрушку Лабубу на УЗИ

Обложка © Telegram / Московская медицина

Обложка © Telegram / Московская медицина

В Москве врачи «сделали УЗИ» модной плюшевой игрушке Лабубу и не нашли внутри никаких инородных новообразований. Зубастый зверёк стал подопытным кроликом в рамках столичного онкологического форума, который проходит в Гостином дворе в период с 18 по 20 июня. Кадры с мероприятия опубликовал столичный Депздрав.

Лабубу сделали УЗИ. Видео © Telegram / Московская медицина

Лабубу уложили на кушетку и провели его на наличие онкологии. В такой шуточной форме один из участников форума показывал способы выявления рака при помощи УЗИ-исследований. Судя по всему, Лабубу будет жить ещё долго.

Лабубу с неожиданной начинкой нашли российские таможенники
Лабубу с неожиданной начинкой нашли российские таможенники

Напомним, игрушку Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые она появилась в серии рассказов «Монстры». Плюшевый монстрик в последние месяцы набрал дикую популярность среди детей. Однако психологи призывают родителей не покупать зубастых существ, напоминая историю с Хагги Вагги, когда у несовершеннолетних наблюдались неврозы из-за агрессивного вида игрушки. Недавно Роскачество закупило партию Лабубу для проверки товара на безопасность.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar