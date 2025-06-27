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27 июня, 06:19

Российский бизнес развернул битву за «Лабубу»

Mash: Предприниматели в РФ стремятся зарегистрировать в Роспатенте имя Лабубу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALL TEXTURES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALL TEXTURES

Российские предприниматели устроили настоящую борьбу вокруг товарного знака «Лабубу». Более десятка компаний по всей стране поспешили зарегистрировать это название в Роспатенте, чтобы закрепить права на самые разные товары и услуги — от кофе до микрокредитов и одежды, сообщает Mash.

Пока право на бренд удалось оформить лишь одной фирме из Казани — микрофинансовой организации. Однако в очереди уже стоят заведения общепита, производители шуб, газированных напитков и продавцы одежды с онлайн-площадок. Даже косметический гигант Natura Siberica не остался в стороне и планирует создать линейку средств по мотивам зубастых плюшевых персонажей.

Любопытно, что ни одна из российских компаний не связана с гонконгскими производителями оригинальных игрушек. Такая ситуация стала возможной, поскольку в России никто пока не владеет авторскими правами на этот бренд.

Существует важное ограничение: зарегистрированные категории товаров и услуг должны отличаться друг от друга. Это означает, что не может быть двух марок с одинаковым названием. Такая практика превращает бренд в своеобразную коллекцию разнонаправленных проектов под одним именем.

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Но не у всех бизнес на Лабубу идёт в гору. Ранее Life.ru рассказывал, как предпринимательницу из Москвы обманули на 338 тысяч, когда она хотела оптом купить крупную партию плюшевых игрушек для последующей перепродажи.

Игрушка Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в серии рассказов «Монстры». Эти плюшевые игрушки сейчас на пике популярности у молодёжи. Однако тренд вызывает обеспокоенность у психологов, которые советуют родителям воздержаться от приобретения жутких зубастых существ. В связи с этим Роскачество инициировало закупку партии Лабубу для проведения тщательной проверки их безопасности. Примечательно, что монстрики популярны не только у детей, но и у взрослых, среди которых даже знаменитости.

Владимир Озеров
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