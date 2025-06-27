Российский бизнес развернул битву за «Лабубу»

Российские предприниматели устроили настоящую борьбу вокруг товарного знака «Лабубу». Более десятка компаний по всей стране поспешили зарегистрировать это название в Роспатенте, чтобы закрепить права на самые разные товары и услуги — от кофе до микрокредитов и одежды, сообщает Mash.

Пока право на бренд удалось оформить лишь одной фирме из Казани — микрофинансовой организации. Однако в очереди уже стоят заведения общепита, производители шуб, газированных напитков и продавцы одежды с онлайн-площадок. Даже косметический гигант Natura Siberica не остался в стороне и планирует создать линейку средств по мотивам зубастых плюшевых персонажей.

Любопытно, что ни одна из российских компаний не связана с гонконгскими производителями оригинальных игрушек. Такая ситуация стала возможной, поскольку в России никто пока не владеет авторскими правами на этот бренд.

Существует важное ограничение: зарегистрированные категории товаров и услуг должны отличаться друг от друга. Это означает, что не может быть двух марок с одинаковым названием. Такая практика превращает бренд в своеобразную коллекцию разнонаправленных проектов под одним именем.