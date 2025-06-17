Минус 338 тысяч и в ЧС: Бизнес москвички на модных Лабубу прогорел уже на стадии закупки
SHOT: Москвичку обманули на 338 тысяч рублей при покупке крупной партии Лабубу
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Москвичка потеряла 338 тысяч рублей при покупке хайповых игрушек Лабубу. О печальной ситуации сообщает SHOT.
29-летняя предпринимательница Екатерина решила запустить бизнес по перепродаже оптом популярных плюшевых фигурок Лабубу. Имея опыт в гостиничном бизнесе и собственное ИП, она нашла в Telegram поставщика, предлагавшего выгодные условия. После перевода 338 тысяч рублей за оптовую партию продавец перестал выходить на связь, а затем и вовсе заблокировал покупательницу.
Кстати, недавно Лабубу установила ценовой рекорд в формате продажи игрушек blind box. В ходе аукциона Yongle в Пекине плюшевый монстрик гигантских размеров — 131 сантиметр в высоту — был продан за почти 150 тысяч долларов.
Labubu придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые они появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали популярными не только среди детей и подростков, но и у взрослых. Так, многие девушки обвешивают монстриками свои сумочки. Тем временем Роскачество начало проверку этих игрушек. Мнения среди депутатов о новом тренде разделились: кто-то раскритиковал истерию вокруг Лабубу, напомнив о квадроберах. Другие же призвали обходить стороной девушек с такими игрушками.