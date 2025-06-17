Минус 338 тысяч и в ЧС: Бизнес москвички на модных Лабубу прогорел уже на стадии закупки

Москвичка потеряла 338 тысяч рублей при покупке хайповых игрушек Лабубу. О печальной ситуации сообщает SHOT.

29-летняя предпринимательница Екатерина решила запустить бизнес по перепродаже оптом популярных плюшевых фигурок Лабубу. Имея опыт в гостиничном бизнесе и собственное ИП, она нашла в Telegram поставщика, предлагавшего выгодные условия. После перевода 338 тысяч рублей за оптовую партию продавец перестал выходить на связь, а затем и вовсе заблокировал покупательницу.