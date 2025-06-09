Под маркой «Лабубу» хотят выпускать сибирскую косметику
Производитель косметики «Натура Сиберика» хочет получить патент на «Лабубу»
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Косметическая компания «Натура Сиберика» намерена получить права на товарный знак «Лабубу», соответствующая заявка на русском и английском языках поступила в Роспатент ещё 6 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.
Как указал заявитель, под брендом «Лабубу» и Labubu планируется выпускать для российских потребителей уходовую и декоративную косметику, а также ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие аналогичные товары. Однако гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила агентству, что шансы зарегистрировать данный товарный знак очень низки, так как название будет вводить в заблуждение потребителей, у которых «Лабубу» ассоциируется с игрушкой-монстром. Акиншина допустила, что получить патент удастся, только если компания договорится с законным обладателем.
Напомним, Роскачество начало проверку на безопасность детских игрушек «Лабубу». Поводом послужил прецедент с предыдущей игрушкой-монстром «Хагги Вагги», которая продавалась как сувенирная продукция и в итоге оказалась потенциально опасной для несовершеннолетних. «Лабубу» — плюшевый монстр с заячьими ушами и зубастым оскалом. Реализуется в закрытых упаковках, поэтому покупатель не знает, в каком дизайне ему достанется игрушка. Создателем «Лабубу» стал гонконгский художник, который придумал чудище для книги «Монстры».