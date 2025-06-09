Под маркой «Лабубу» хотят выпускать сибирскую косметику

Косметическая компания «Натура Сиберика» намерена получить права на товарный знак «Лабубу», соответствующая заявка на русском и английском языках поступила в Роспатент ещё 6 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Как указал заявитель, под брендом «Лабубу» и Labubu планируется выпускать для российских потребителей уходовую и декоративную косметику, а также ароматизаторы воздуха, эфирные масла и другие аналогичные товары. Однако гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила агентству, что шансы зарегистрировать данный товарный знак очень низки, так как название будет вводить в заблуждение потребителей, у которых «Лабубу» ассоциируется с игрушкой-монстром. Акиншина допустила, что получить патент удастся, только если компания договорится с законным обладателем.