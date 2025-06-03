«Фаглерсы» вместо «Лабубу»: Родители бьют тревогу из-за новых игрушек с человеческими зубами

В России активно набирает популярность новый тренд — подвесы на сумках в виде мягких игрушек с настоящими человеческими зубами. Такие предметы получили название «Фаглерсы». Необычный тренд пришёл на смену милым «Лабубу» — плюшевым зверькам с хитрыми мордочками, которые ещё недавно были популярны среди молодёжи.

«Фаглерсы» — это творение художницы из Великобритании. Она «украшает» игрушки зубными протезами, из-за чего монстры получают злые мордочки и щурящиеся глаза. Популярность этих игрушек взлетела после того, как певицы Рианна и Дуа Липа показали их в соцсетях.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев счёл «Фаглерсов» «мимолётным психотрендом». Эксперт считает, что подобные субкультуры исчезают также быстро, как и появляются. К ним не стоит серьёзно относиться, пока те не приносят вреда подросткам.

«Пока эти игрушки не несут угрозы – пусть играются. Главное, чтобы не было вреда себе или окружающим. Через месяц они забудут о них и побегут за новым», — подчеркнул маркетолог в беседе с РИА «ФедералПресс».

Тем не менее родители бьют тревогу из-за пугающего внешнего вида «Фаглерсов». Реалистичные зубы могут вызвать у малолетних детей страх и дискомфорт, так как они пока не отделяют вымысел от реальности. Психологи рекомендуют родителям следить за реакцией ребёнка и выбирать более полезные аксессуары, чтобы повесить их на сумки.