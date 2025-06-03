«Фаглерсы» вместо «Лабубу»: Родители бьют тревогу из-за новых игрушек с человеческими зубами
Маркетолог Григорьев назвал мимолётным психотрендом моду на «Фаглерсов»
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В России активно набирает популярность новый тренд — подвесы на сумках в виде мягких игрушек с настоящими человеческими зубами. Такие предметы получили название «Фаглерсы». Необычный тренд пришёл на смену милым «Лабубу» — плюшевым зверькам с хитрыми мордочками, которые ещё недавно были популярны среди молодёжи.
«Фаглерсы» — это творение художницы из Великобритании. Она «украшает» игрушки зубными протезами, из-за чего монстры получают злые мордочки и щурящиеся глаза. Популярность этих игрушек взлетела после того, как певицы Рианна и Дуа Липа показали их в соцсетях.
Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев счёл «Фаглерсов» «мимолётным психотрендом». Эксперт считает, что подобные субкультуры исчезают также быстро, как и появляются. К ним не стоит серьёзно относиться, пока те не приносят вреда подросткам.
«Пока эти игрушки не несут угрозы – пусть играются. Главное, чтобы не было вреда себе или окружающим. Через месяц они забудут о них и побегут за новым», — подчеркнул маркетолог в беседе с РИА «ФедералПресс».
Тем не менее родители бьют тревогу из-за пугающего внешнего вида «Фаглерсов». Реалистичные зубы могут вызвать у малолетних детей страх и дискомфорт, так как они пока не отделяют вымысел от реальности. Психологи рекомендуют родителям следить за реакцией ребёнка и выбирать более полезные аксессуары, чтобы повесить их на сумки.
А ранее Life.ru писал, что игрушки Labubu были придуманы гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом и впервые появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали культовыми среди детей и подростков. Тем временем Роскачество начало проверку этих игрушек — эксперты хотят убедиться, что они безопасны для детей. Поводом послужил недавний случай с «Хагги Вагги», который продавался без сертификации и вызвал опасения у родителей.