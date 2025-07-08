Раскупают за пару часов: На смену Лабубу пришёл новый идол зумеров — Вакуку

Интернет едва начал отходить после запросов о Лабубу, а в Китае уже взошла новая звезда среди детских игрушек — Wakuku. Его придумала компания Letsvan из города Шэньчжэнь. За короткое время этот персонаж сумел покорить сердца подростков и детей, сделав кошельки их родителей несколько более лёгкими. Об этом сообщает What’s on Weibo.

Созданный в период 2022–2023 годов Вакуку впервые появился в продаже в 2024-м и сразу стал желанным. В марте 2025 года новая версия в образе панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, где продажи выросли более чем на 90%, установив новые рекорды для магазина.

Продолжая успех, 17 мая бренд удивил поклонников коллаборацией «Лиса и Кролик», которая мгновенно стала бестселлером в флагманских точках Miniso в Шанхае и Нанкине. На открытии Miniso Space в Нанкине 18 июня очередная фигурка Вакуку была раскуплена всего за пару часов.

Wakuku — это коллекционный брелок с мягким корпусом, которым можно украсить свой портфель или сумку. Чтобы люди не говорили, что это ничем не отличается от Labubu, создатели придумали им историю. Оказывается, что Лабубу — это лесной эльф из северных легенд, а Вакуку — племенной воин из джунглей.

Кроме того, Вакуку более приятен в цене — от 59 до 159 юаней (примерно 640–1700 рублей), что делает его ещё более привлекательным для покупателей.