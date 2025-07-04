Life.ru узнал у врача, существует ли аллергия на секс и от чего появляются симптомы

В статье The Conversation приводится спорное утверждение о том, что аллергия на сперму встречается у 12% женщин. По данным крупных медицинских исследований, это состояние крайне редкое — его распространённость не превышает 0,01%.

Как пояснил Life.ru врач-аллерголог Владимир Болибок, завышенная цифра основана на неопубликованном исследовании 2013 года и работе аллерголога Джонатана Бернштейна (1997), где рассматривались женщины с посткоитальными симптомами. Проблема в том, что выборка была нерепрезентативной — в неё вошли только пациентки с жалобами, что исказило статистику. В общей популяции подобные реакции встречаются значительно реже.

Зарегистрированные случаи единичны, а симптомы (зуд, отёк) чаще связаны с ИППП, кандидозом или механическим раздражением, чем с истинной аллергической реакцией, отметил медик.

«Автор упоминает кожные пробы и анализ IgE как методы диагностики. Но: кожные тесты с семенной жидкостью сложны и редко применяются в практике. Золотой стандарт — исчезновение симптомов при использовании презерватива, что не исключает другие причины (например, реакцию на лубриканты или латекс). Некоторые утверждают, что у женщин с аллергией на собак (белок Can f 5) может быть реакция на сперму из-за схожести с ПСА (простатспецифическим антигеном). Хотя такие случаи описаны, они крайне редки и не объясняют гипотетические 12%», — рассказал медик.

Он отметил, что статья путает локальные реакции (зуд, отёк) и системные (анафилаксия). По его словам, анафилаксия на сперму — исключительная редкость за последние десятилетия. Большинство «аллергий» вызваны инфекциями или воспалением. Врач подчеркнул, что у большинства женщин симптомы связаны с ЗППП или грибковыми инфекциями.

Частые причины симптомов, схожих с аллергией на сперму

В большинстве случаев зуд, жжение и отёк вызывают: Инфекции (включая ЗППП);

(включая ЗППП); Аллергия на латекс (презервативы) или смазку;

(презервативы) или смазку; Механическое раздражение.

Факторы риска Гиперчувствительность к белкам спермы (например, PSA);

к белкам спермы (например, PSA); Наличие атопических заболеваний (астма, экзема, поллиноз);

(астма, экзема, поллиноз); Повреждения слизистых оболочек.

Диагностика Анализ крови на специфические IgE к сперме (метод ImmunoCAP);

на специфические (метод ImmunoCAP); Кожные пробы с семенной жидкостью (применяются редко).

«В целом: истинная аллергия — казуистический случай. Важно исключить инфекции и другие причины симптомов. При подтверждении используют антигистаминные препараты или гипосенсибилизацию», — заключил медик.