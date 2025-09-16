«Достойная пенсия»: В Госдуме поддержали предложение о раздаче бесплатного угля пенсионерам
Инициатива общественного движения «Зов народа» о предоставлении бесплатного угля пенсионерам угольных регионов получила поддержку в Госдуме. Заместитель председателя Комитета по энергетике Владимир Плякин рассказал Life.ru, почему важно поддержать данное обращение организации.
Поддержка пенсионеров, особенно тех, кто отдал десятилетия своей жизни тяжёлому труду в таких жизненно важных отраслях, как угольная промышленность, должна стать не просто приоритетом, а государственной политикой. Это вопрос чести, морального долга и социальной справедливости. Достойная пенсия для них — это не роскошь и не милостыня, а заслуженное признание их вклада, символ уважения к их самоотверженности.
В рамках предложенной меры пенсионеры угольных регионов, обладающие статусом ветеранов труда и внушительным трудовым стажем, будут иметь возможность получать ежегодно не менее 10 тонн угля для нужд отопления. Данная инициатива призвана исправить ситуацию с энергетической бедностью среди пожилых жителей промышленных зон, где многие, отработав десятилетиями, вынуждены урезать расходы на базовые нужды.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит назначать повышенные выплаты к страховой пенсии. Как следует из пояснительной записки, поправки в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях» предусматривают назначение надбавки по уходу гражданам с 70-летнего возраста.