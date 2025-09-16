«Достойная пенсия»: В Госдуме поддержали предложение о раздаче бесплатного угля пенсионерам

Поддержка пенсионеров, особенно тех, кто отдал десятилетия своей жизни тяжёлому труду в таких жизненно важных отраслях, как угольная промышленность, должна стать не просто приоритетом, а государственной политикой. Это вопрос чести, морального долга и социальной справедливости. Достойная пенсия для них — это не роскошь и не милостыня, а заслуженное признание их вклада, символ уважения к их самоотверженности.