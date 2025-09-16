Движение Зов Народа предлагает бесплатно предоставлять пенсионерам 10 тонн угля

Общественное движение «Зов Народа» обратилось в администрацию президента с просьбой рассмотреть возможность закрепить право пенсионеров угольных регионов, являющихся ветеранами труда и имеющих выслугу лет, на получение бесплатного угля для отопления в размере не менее 10 тонн. Об этом стало известно Life.ru.

В своём обращении организация акцентирует внимание на проблеме финансовой нагрузки, лежащей на плечах пенсионеров угольной отрасли. Общественники отмечают, что в советское время им обещали полное обеспечение углём на пенсии по выслугам лет. Но сегодня, в условиях закрытия или консервации шахт и отказа других организаций от исполнения социальной функции, эти обещания фактически не выполняются.

«Предлагаем: законодательно закрепить право пенсионеров угольных регионов, являющихся ветеранами труда и имеющих выслугу лет, на получение бесплатного угля для отопления в размере не менее 10 тонн. Данное право должно быть обеспечено государственной гарантией, и распространяться на всех, кто внёс значительный вклад в развитие угольной промышленности. Выделить государственное финансирование на закупку угля для обеспечения ветеранов угольной промышленности», — говорится в тексте обращения.

По мнению представителей «Зова Народа», предоставление бесплатного угля — это обоснованный акт социальной справедливости. Кроме того, государственная поддержка закупок угля для ветеранов позволит перераспределить часть застоявшихся запасов угля внутри страны, поддерживая таким образом действующие угледобывающие предприятия и сохраняя рабочие места. Централизованные закупки угля государством могут быть осуществлены по более выгодным ценам, а также позволят оптимизировать логистику, снизив транспортные расходы.

Предлагаемый механизм реализации: — Создание единого реестра ветеранов угольной промышленности, имеющих право на льготу на федеральном уровне или на уровне регионов с последующей федеральной верификацией; — Определение законодательно установленного объёма бесплатного угля, который должен покрывать базовые потребности в отоплении; — Определение порядка осуществления государственных закупок угля, направленных на обеспечение указанной категории граждан; — Разработка механизмов для организации бесплатной доставки угля до места жительства получателей льготы.