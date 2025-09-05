В Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства некоторым пенсионерам

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой возмещать затраты на лекарства малообеспеченным пенсионерам. Об этом сообщает 360.ru.

По мнению Миронова, пожилые россияне — одна из самых уязвимых категорий населения, которые часто остаются без социальной поддержки. В отличие от многодетных семей или малоимущих граждан, пенсионеры зачастую лишены льгот и дополнительных выплат, вынуждены жить исключительно на пенсию.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает поддержать людей преклонного возраста и за счёт федерального бюджета полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума», — отметил парламентарий.

Инициатива направлена на повышение социальной защищённости старшего поколения и снижение финансовой нагрузки на тех, кто часто сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем.