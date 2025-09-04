Экономист раскрыл, кому повысят пенсии в октябре

В октябре 2025 года в России увеличат пенсии для тех граждан, которые получают страховую пенсию по старости и отметили свой 80-летний юбилей в сентябре 2025 года. Об этом сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Получатели страховых пенсий по старости – 80-летние юбиляры сентября получат увеличенные на 10,2 тыс. рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей. Если допустим страховая пенсия у такого пенсионера в сентябре 2025 года составляла 37 тыс. рублей, то в октябре 2025 года она превысит 47 тыс. рублей», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Экономист разъяснил, что у рассматриваемого пенсионера страховая пенсия в октябре будет на 27,6% выше той, которую он получил в сентябре. Балынин уточнил, что заявлений о перерасчёте пенсии подавать не потребуется, ни лично, ни дистанционно: все необходимые данные у Социального фонда РФ уже имеются. По его словам, увеличение произойдёт автоматически.

Кроме того, эксперт отметил, что в октябре 2025 года на 7,6% также вырастут пенсии для граждан, которые получают их через Министерство обороны России, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу исполнения наказаний и другие государственные органы. По его словам, изначально планировалось повышение только на 4,5%, однако позже было принято решение о более значительном увеличении.