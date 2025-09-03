Мессенджер MAX
3 сентября, 05:40

Названы регионы России, где проживает больше всего пенсионеров

Наибольшее количество пенсионеров в России проживает в Москве и на Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Sumchenko

Согласно свежим данным Социального фонда РФ, наибольшее количество пенсионеров проживает в столице и её окрестностях, а также на юге страны. Москва возглавляет список с внушительными 3,04 миллионами пожилых жителей. Среди них женщины составляют подавляющее большинство — около 2,1 миллиона, в то время как мужчин — чуть менее миллиона.

Вслед за Москвой идёт Московская область, где зарегистрировано почти 2 миллиона пенсионеров, а замыкает тройку Краснодарский край с 1,6 миллионами пожилых граждан. Во всех этих регионах число женщин-пенсионерок примерно в два раза превышает количество мужчин.

Санкт-Петербург занимает четвёртое место с почти 1,5 миллиона пенсионеров, а пятую строчку рейтинга занимает Свердловская область — здесь проживают 1,3 миллиона пожилых россиян, сообщает РИА «Новости».

На другом полюсе — регионы с минимальным числом пенсионеров. Лидируют по низким показателям Байконур (около 5,2 тысячи), Ненецкий автономный округ (13,7 тысячи) и Чукотка (14,8 тысячи).

С 1 октября сделают самую крупную прибавку к пенсии за осень. Кого ждёт индексация и на сколько вырастут выплаты

Ранее в Госдуме прозвучало предложение увеличить размер пенсий до двукратного объёма МРОТ. Так, выплаты составят примерно 45 тысяч рублей. Депутаты считают, что благодаря этому у пенсионеров появятся деньги, чтобы путешествовать и помогать семьям.

