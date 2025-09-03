С 1 октября сделают самую крупную прибавку к пенсии за осень. Кого ждёт индексация и на сколько вырастут выплаты С 1 октября ожидаются изменения в выплатах пенсии. Кому сделают прибавку, сколько она составит и в каких случаях для получения доплаты нужно подать заявление? 2 сентября, 21:21 С 1 октября вырастут пенсии. Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 октября 2025 года ожидается повышение военных пенсий. Они вырастут на 7,6%. Повышение коснётся бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, а также всех, кто получает пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. Проведут индексацию и тем, кто получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности, а также в связи с потерей кормильца. При условии, что эти выплаты назначены по военной линии. Перерасчёт пенсий сделают автоматически на основании обновлённых окладов. Никакого заявления писать не требуется.

— Люди, которые имеют право на набор социальных услуг и решили получать их в денежном эквиваленте, до 1 октября 2025-го должны подать заявление в СФР об отказе от НСУ. В набор социальных услуг входят: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Льготники после отказа будут получать прибавку с 1 января 2026 года, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Отказаться можно полностью от НСУ или конкретно от какой-то одной услуги. К примеру, если льготнику необходимы лекарства, а санаторий и проезд не нужны ему, то он может отказаться от санатория и проезда.

— Также человек, имеющий право на НСУ, может возобновить получение услуг. Если он ранее получал НСУ в денежном эквиваленте, а теперь решил получать в натуральном виде — лекарства, санаторий и проезд к месту лечения и обратно, то нужно написать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги. Оно также подаётся до 1 октября текущего года. К примеру, инвалид I группы получал за лекарства деньги, и если он решит получать лекарства по рецептам бесплатно, то ему до 1 октября 2025 года необходимо подать заявление в СФР, и лекарства он сможет получать бесплатно с 1 января 2026 года, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист рассказала, что в некоторых регионах будет индексация выплат. Так, в Саратовской области повысят на 4,5% ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью в сфере государственного, хозяйственного и социально-культурного развития.

Увеличится ЕДВ ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Саратовской области, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Саратовской области.

В Архангельской области будут проиндексированы размеры выплат для отдельных категорий граждан с 1 октября 2025 года. Это касается ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда Архангельской области. Выплата будет увеличена с 1015,79 рубля до 1056,42. ЕДВ на приобретение твёрдого топлива лицам, проживающим в домах, имеющих печное отопление, вырастет с 473 рублей до 491,92. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награждённым двумя орденами СССР и Российской Федерации, повысят с 3560,19 рубля до 3702,6.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждане, награждённые тремя и более орденами СССР и Российской Федерации, за исключением граждан, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», увеличится с 7120,39 рубля до 7405,21.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение неработающие граждане Российской Федерации, имеющие право на пенсию по старости, которым за особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области присвоены почётные звания, вырастет с 769,9 рубля до 800,7.

— В ХМАО с 1 октября 2025 года будет выдаваться сертификат на оплату услуг по повышению жизненной активности, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения «Живу активно». Право на его получение будут иметь люди, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это касается женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин старше 60, имеющих потребность в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, — добавила Оксана Красовская.

Стоимость одного сертификата «Живу активно» составляет 11 158 рублей за один курс программы. Сертификат выдаётся один раз в календарном году и действует в течение 180 календарных дней со дня предъявления его поставщику социальных услуг.

Авторы Нина Важдаева