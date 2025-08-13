С 1 сентября повысят социальные выплаты. Какие прибавки получат пенсионеры, студенты и семьи с детьми Оглавление На сколько повысят выплаты студентам с 1 сентября Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 сентября Какие выплаты повысят семьям с детьми с 1 сентября Социальные выплаты с сентября 2025 года повысят на федеральном и региональном уровнях. Какие прибавки ожидаются, сколько они составят и как их получить? 12 августа, 21:25 Юристы рассказали, кто получит прибавку к соцвыплатам с 1 сентября 2025 года. Обложка © РИА «Новости» / Пелагия Тихонова

На сколько повысят выплаты студентам с 1 сентября

На региональных уровнях с 1 сентября 2025 года вводятся новые выплаты и меры социальной поддержки. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В Ямало-Ненецком автономном округе с сентября увеличиваются стипендии для студентов. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства ЯНАО от 16.08.2013 № 650-П. С 1 сентября 2025 года размер государственной академической стипендии студентам составит 1079 рублей в месяц, а государственной социальной стипендии — 1619 рублей в месяц.

Так, в Вологодской области студентам в возрасте от 18 до 23 лет будет предоставляться ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей. Размер её в 2025 году составит 17 373 рубля. Выплата положена студентам, которые соответствуют определённым критериям. В частности, учатся очно по программам среднего профессионального и высшего образования за счёт бюджета, потеряли обоих родителей или единственного родителя и не имеют права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке во время учёбы, получают пенсию по случаю потери кормильца.

— В Республике Чувашия в рамках Указа главы ЧР от 25.07.2025 № 123 с 1 сентября 2025 года предусмотрено учреждение ежемесячной стипендии главы Чувашской Республики. Она предназначена для студентов государственных профессиональных образовательных учреждений региона. Выплату получат учащиеся по очной форме среднего профессионального образования за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики, являющиеся членами семей участников специальной военной операции. Размер установленной стипендии составляет 2500 рублей в месяц, — пояснила Оксана Красовская.

В Кировской области в рамках Закона Кировской области от 04.08.2025 № 414-ЗО «О внесении изменений в статью 11 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» установлено, что детям ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, предоставляются в первоочередном порядке места в общеобразовательных организациях. В том числе при переводе из других учебных заведений.

С 1 сентября 2025 детям ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, предоставляются меры социальной поддержки. Это бесплатное дополнительное образование в областных государственных образовательных организациях, присмотр и уход в группах продлённого дня в областных государственных общеобразовательных организациях.

— Органы местного самоуправления муниципальных образований области вправе за счёт средств местных бюджетов устанавливать дополнительные меры социальной поддержки детям ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО. Они могут предоставлять бесплатное дополнительное образование, присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, — добавила Оксана Красовская.

Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 сентября

Пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2025 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере на 8907,70 рубля. Такую же прибавку сделают и инвалидам, которым была установлена 1-я группа инвалидности с 1 сентября 2025 года.

— Надо учитывать, что повышение фиксированной выплаты делают только по одному из оснований. Если инвалид первой группы уже получил прибавку, то после того, как ему исполнится 80 лет, выплаты не повысят. Также стоит отметить, что тем пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, фиксированную выплату уже повысили, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, не все пенсионеры знают, что могут получить доплату за иждивенцев. Она положена тем, кто получает страховую пенсию. Выплаты делают, когда на полном обеспечении человека находятся нетрудоспособные ближайшие родственники. Например, дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учёбы в вузе, инвалиды, родители или супруги пенсионного возраста.

— Тут нужно учесть важный нюанс. В последние годы получение социальных выплат постоянно упрощается. Многие услуги оказываются в беззаявительном порядке, перерасчёты пенсий делают автоматически. Но этот порядок не касается доплат за иждивенцев. Чтобы получать такую выплату, нужно обратиться с соответствующим заявлением в СФР, — добавила Елена Кузнецова.

Какие выплаты повысят семьям с детьми с 1 сентября

Если говорить о действующих выплатах на детей, то на увеличение пособий могут рассчитывать семьи, которые будут продлевать пособие, назначенное в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума на детей, то в 2025 году при продлении пособия в сентябре есть вероятность увеличения до 75% или 100%.

Кстати, в Социальном фонде России рассказали, что люди с инвалидностью могут получить компенсацию по ОСАГО. Выплата составляет 50% стоимости оформленного полиса. Она положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.

— Необходимое заключение прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации человека. В общей сложности за первую половину этого года 11,5 тыс. россиян получили в Социальном фонде компенсацию по ОСАГО, — пояснили в СФР.

Подать заявление можно в течение всего времени, пока полис действителен, а значит, на протяжении года после его оформления. За пять рабочих дней специалисты СФР принимают решение о предоставлении компенсации и в такой же срок перечисляют деньги инвалиду или его представителю.

На данный момент средняя компенсация ОСАГО инвалидам по стране — 3900 рублей. Напомним, что льгота по возмещению половины стоимости полиса предусмотрена законом об обязательном автостраховании. Получить компенсацию может человек с любой группой инвалидности.

