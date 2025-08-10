С 1 сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. Как будут выплачивать премии и зарплаты С 1 сентября 2025 года работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты. Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс. Как они скажутся на доходах работников? 9 августа, 21:39 Юристы рассказали, как будут оплачивать работу и выдавать премии с 1 сентября. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Какие поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года работодатель не сможет снизить премию сотрудника по своему усмотрению. Это следует из поправок в Трудовой кодекс, которые вступают в силу в следующем месяце.

— Теперь максимальное сокращение премии не сможет составлять более 20% от месячного заработка сотрудника. Есть нюанс, который касается компаний, где премирование регулируется коллективным договором. В нём нужно будет указывать виды премий, их размеры, условия и сроки выплаты, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как изменятся доходы работников с 1 сентября

По оценкам Елены Кузнецовой, поправки о премиях — это положительное изменение в трудовом законодательстве. С его помощью удастся искоренить порочную практику, которая сложилась среди работодателей. Многие устанавливали небольшие оклады, а весь основной заработок сотрудника оформляли как премию.

— По сути говоря, это была подмена оклада премией, которая позволяла работодателю манипулировать сотрудником. Нередко вынуждая его работать сверхурочно или в выходные без дополнительной оплаты. На любое возмущение работодатель реагировал спокойно: можете не работать, но тогда лишитесь премии. И сотрудники соглашались на любую сверхурочную работу, — пояснила Елена Кузнецова.

Больше такого рычага управления сотрудниками у работодателя не будет. Соответственно, производственные отношения станут более понятными, а заработок — гарантированным.

— Изменения в законодательстве вносят большую прозрачность и справедливость в систему премирования сотрудников. Теперь работодатели обязаны чётко фиксировать виды, размеры и условия выплаты премий в своих документах, что защищает интересы как бизнеса, так и сотрудников. Для HR-специалистов это станет возможностью стандартизировать внутренние процессы, повысить доверие сотрудников и снизить риск конфликтов, — рассказала HR-эксперт, директор по персоналу сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Татьяна Клименко.

За что сотрудника могут лишить премии

Татьяна Клименко отметила, что ограничение по снижению премии до 20% от месячного заработка и только за конкретный расчётный период обеспечивает более взвешенный подход к дисциплинарным взысканиям.

— В целом эти нововведения способствуют формированию прозрачной корпоративной культуры и укрепляют мотивацию сотрудников к ответственному поведению, — добавила Татьяна Клименко.

Стоит отметить, что лишить сотрудника части оклада в соответствии с трудовым законодательством очень непросто. Это происходит лишь в случае очень серьёзного нарушения. Более того, сам факт нарушения необходимо доказать, а затем издать множество внутренних актов и т.д. С премией же дело обстоит иначе.

— Снизить премию до 100% можно практически за любые проступки. Например, за опоздание на работу. Даже самое незначительное. Поэтому нововведение направлено на защиту прав работника. Если премии и лишат, то это станет уже не так критично для бюджета сотрудника. К тому же трудовые отношения станут прозрачнее, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева