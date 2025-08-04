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Ставки падают. Стоит ли в августе закрывать вклады и куда переложить сбережения

В начале августа банки один за другим снижают ставки по вкладам. Как сохранить сбережения, куда перевести деньги и какая альтернатива появилась у депозитов? Экономисты перечислили самые перспективные вложения этого лета.

3 августа, 21:25
Экономисты рассказали, куда вложить сбережения в августе. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Экономисты рассказали, куда вложить сбережения в августе. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Стоит ли закрывать банковский вклад

Часть портфеля обязательно должна оставаться в ликвидных средствах — банковских депозитах или наличных. Это даёт гибкость и возможность воспользоваться рыночными коррекциями. Пропорции можно адаптировать в зависимости от склонности к риску. Такую рекомендацию дал заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird Ян Пинчук.

— Снижение ставок по вкладам — это ожидаемый тренд на фоне смягчения политики Банка России. После июльского снижения ключевой ставки до 18% банки продолжили пересматривать условия по депозитам в сторону снижения. Однако ставки всё ещё позволяют получать доходность выше текущей инфляции. Поэтому вклады под 16–17% годовых выглядят всё же привлекательно, — рассказала аналитик платформы «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Куда вкладывать деньги на фондовом рынке

Можно присмотреться к корпоративным облигациям — здесь доходности всё ещё достаточно высокие, выше, чем по вкладам. Правда, и риски тоже выше. На этот момент обратила внимание эксперт по фондовому рынку «БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

— Также заметны признаки разворота на валютном рынке, в связи с чем могут быть интересны валютные инструменты и квазивалютные бонды крупных экспортёров. Рынок акций ещё пока не перешёл к переоценке в связи со стартовавшим разворотом монетарной политики — но по мере снижения доходностей вкладов и рынка облигаций акции тоже начнут расти, добавила Людмила Рокотянская.

Гаянэ Замалеева отметила, что понятный и умеренно рискованный вариант — облигации федерального займа и корпоративные бумаги крупных компаний. Доходность по ОФЗ с постоянным купоном сейчас составляет до 14–15% годовых, при этом можно получить дополнительную прибыль за счёт роста «тела» облигации, учитывая, что впереди, скорее всего, дальнейшее снижение ставок.

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По корпоративным облигациям доходность выше, однако важно проводить анализ эмитента. Также не стоит забывать о таком инструменте, как фонды денежного рынка. Сейчас они дают около 17–18% годовых и при этом позволяют в любой момент вывести средства. Их преимущество — высокая ликвидность, прозрачность и низкий уровень риска при грамотном выборе управляющей компании.

— Ставки по депозитам постепенно снижаются, и такая тенденция будет сохраняться, поскольку банкам необходимо компенсировать длительное время дорогого фондирования. На этом фоне инвестору становится всё более интересно присматриваться к инструментам фондового рынка. Несмотря на уже состоявшийся приличный рост долгового рынка, на нём по-прежнему есть привлекательные для инвесторов идеи. По нашим оценкам, наиболее интересную доходность можно получить от вложений в длинные облигации с фиксированными купонами, которые продолжат расти в цене по мере смягчения денежно-кредитной политики, предлагая стабильные купонные выплаты, рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Главное правило, по словам Гаянэ Замалеевой, неизменно — не гнаться за максимальной доходностью и применять разумную диверсификацию: часть средств оставить на депозитах и накопительных счетах, остальное распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.

— Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году дата-центры будут потреблять около 945 ТВт·ч в год — вдвое больше, чем сейчас. Энергопотребление AI-центрированных ЦОД вырастет в четыре раза. Чтобы поддерживать такую нагрузку, миру потребуется больше углеводородов и — особенно — сырьевых материалов: меди, никеля, алюминия, серебра, урана. Всё это делает commodities (сырьевые товары, которые торгуются на бирже) крайне интересными на горизонте пяти лет, считает Ян Пинчук.

Наталия Пырьева отметила, что для банков начало цикла смягчения денежно-кредитных условий приведёт к снижению стоимости фондирования и повышению маржинальности, а в последующем активизирует кредитную активность, позволит улучшить качество портфеля, снизить стоимость риска и потребность в увеличении резервов. Помимо того, снижение ключевой ставки приведёт к переоценке инвестиционных портфелей, что положительно отразится на доходах уже в отчетностях за I полугодие, поскольку рынок облигаций заметно вырос во II квартале.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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