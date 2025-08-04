Ставки падают. Стоит ли в августе закрывать вклады и куда переложить сбережения В начале августа банки один за другим снижают ставки по вкладам. Как сохранить сбережения, куда перевести деньги и какая альтернатива появилась у депозитов? Экономисты перечислили самые перспективные вложения этого лета. 3 августа, 21:25 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения в августе. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Стоит ли закрывать банковский вклад

Часть портфеля обязательно должна оставаться в ликвидных средствах — банковских депозитах или наличных. Это даёт гибкость и возможность воспользоваться рыночными коррекциями. Пропорции можно адаптировать в зависимости от склонности к риску. Такую рекомендацию дал заместитель начальника отдела биржевой торговли Whitebird Ян Пинчук.

— Снижение ставок по вкладам — это ожидаемый тренд на фоне смягчения политики Банка России. После июльского снижения ключевой ставки до 18% банки продолжили пересматривать условия по депозитам в сторону снижения. Однако ставки всё ещё позволяют получать доходность выше текущей инфляции. Поэтому вклады под 16–17% годовых выглядят всё же привлекательно, — рассказала аналитик платформы «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Куда вкладывать деньги на фондовом рынке

Можно присмотреться к корпоративным облигациям — здесь доходности всё ещё достаточно высокие, выше, чем по вкладам. Правда, и риски тоже выше. На этот момент обратила внимание эксперт по фондовому рынку «БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

— Также заметны признаки разворота на валютном рынке, в связи с чем могут быть интересны валютные инструменты и квазивалютные бонды крупных экспортёров. Рынок акций ещё пока не перешёл к переоценке в связи со стартовавшим разворотом монетарной политики — но по мере снижения доходностей вкладов и рынка облигаций акции тоже начнут расти, — добавила Людмила Рокотянская.

Гаянэ Замалеева отметила, что понятный и умеренно рискованный вариант — облигации федерального займа и корпоративные бумаги крупных компаний. Доходность по ОФЗ с постоянным купоном сейчас составляет до 14–15% годовых, при этом можно получить дополнительную прибыль за счёт роста «тела» облигации, учитывая, что впереди, скорее всего, дальнейшее снижение ставок.

По корпоративным облигациям доходность выше, однако важно проводить анализ эмитента. Также не стоит забывать о таком инструменте, как фонды денежного рынка. Сейчас они дают около 17–18% годовых и при этом позволяют в любой момент вывести средства. Их преимущество — высокая ликвидность, прозрачность и низкий уровень риска при грамотном выборе управляющей компании.

— Ставки по депозитам постепенно снижаются, и такая тенденция будет сохраняться, поскольку банкам необходимо компенсировать длительное время дорогого фондирования. На этом фоне инвестору становится всё более интересно присматриваться к инструментам фондового рынка. Несмотря на уже состоявшийся приличный рост долгового рынка, на нём по-прежнему есть привлекательные для инвесторов идеи. По нашим оценкам, наиболее интересную доходность можно получить от вложений в длинные облигации с фиксированными купонами, которые продолжат расти в цене по мере смягчения денежно-кредитной политики, предлагая стабильные купонные выплаты, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Главное правило, по словам Гаянэ Замалеевой, неизменно — не гнаться за максимальной доходностью и применять разумную диверсификацию: часть средств оставить на депозитах и накопительных счетах, остальное распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.

— Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году дата-центры будут потреблять около 945 ТВт·ч в год — вдвое больше, чем сейчас. Энергопотребление AI-центрированных ЦОД вырастет в четыре раза. Чтобы поддерживать такую нагрузку, миру потребуется больше углеводородов и — особенно — сырьевых материалов: меди, никеля, алюминия, серебра, урана. Всё это делает commodities (сырьевые товары, которые торгуются на бирже) крайне интересными на горизонте пяти лет, — считает Ян Пинчук.

Наталия Пырьева отметила, что для банков начало цикла смягчения денежно-кредитных условий приведёт к снижению стоимости фондирования и повышению маржинальности, а в последующем активизирует кредитную активность, позволит улучшить качество портфеля, снизить стоимость риска и потребность в увеличении резервов. Помимо того, снижение ключевой ставки приведёт к переоценке инвестиционных портфелей, что положительно отразится на доходах уже в отчетностях за I полугодие, поскольку рынок облигаций заметно вырос во II квартале.

Авторы Нина Важдаева